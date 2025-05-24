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2025上合组织国家媒体合作论坛举行

2025年05月24日09:29 | 来源：新华网
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　　新华社乌鲁木齐5月23日电（记者成欣、顾煜）以“共建美好家园 共创繁荣未来”为主题的2025上合组织国家媒体合作论坛23日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市举行。来自上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴共26个国家的300余位主流媒体代表、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等齐聚一堂、共商合作。上海合作组织副秘书长索海尔·汗出席论坛。

　　与会嘉宾认为，上合组织自2001年成立以来，始终秉持“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，坚定支持维护成员彼此核心利益与重大关切，成为彼此发展振兴道路上可信赖的伙伴。上合组织秉持人类命运共同体理念，成员间政治互信持续深化，经济融合硕果累累，安全协作成效卓著，人文交流精彩纷呈。

　　与会嘉宾表示，上合组织国家媒体要以全球视野把脉传媒业态变革，以前沿思维解码融合发展机遇，以务实行动共担媒体责任，以真实、客观、公正的报道，阐释好上合组织国家合作的宗旨和意义，为上合组织发展营造良好舆论环境；深入报道上合组织国家合作成果，弘扬“上海精神”，凝聚发展共识，增进上合组织国家人民相知相亲，为维护地区和平稳定繁荣、共同推动构建上海合作组织命运共同体贡献媒体力量。

　　本届论坛由人民日报社与新疆维吾尔自治区人民政府联合举办。论坛设置开幕式、媒体对话会、青年文化交流营启动仪式等环节。开幕式上发布了《共同的家园——上海合作组织成员国发展愿景民意调查报告》。媒体对话会上进行了“上合组织国家媒体短视频共享传播计划”宣介。论坛后，参会中外媒体代表将在新疆进行调研采访。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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