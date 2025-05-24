新华社东京5月23日电（记者胡晓格 杨智翔）由中国电影家协会主办的金鸡海外影展（日本）23日在东京开幕。中国电影家协会驻会副主席邓光辉、日本前首相鸠山由纪夫以及中日两国电影界人士出席开幕式。

本次金鸡海外影展将持续至27日，期间将放映《唐探1900》《好东西》《长安三万里》3部长片以及3部金鸡短片季优秀短片。这是金鸡海外影展首次走进日本，影片题材新颖、内涵深刻，展示了当代中国电影的新风貌，传递了坚定自信的中国声音，受到当地观众的热烈好评。

邓光辉在开幕式上致辞说，今年是世界电影诞生130周年、中国电影诞生120周年，在波澜壮阔的发展历程中，中国电影形成了现实主义创作传统和创新进步精神，为世界电影贡献了琳琅满目的角色形象和名片佳作。金鸡海外影展作为中国金鸡百花电影节的延展活动，首次走进日本，将开启中日文化交流的崭新篇章。

金鸡海外影展子活动“中国电影之夜”同日举办，近百名中日电影界代表出席活动，共商中日电影合作前景，共促中日文化交流互鉴。

金鸡海外影展已在美国、意大利、希腊等国举办，旨在以电影为纽带，面向世界彰显中国电影艺术及中华优秀传统文化魅力，深化中外文明交流互鉴。

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