新华社华盛顿5月23日电 题：众议院涉险过关 美减税法案争议难平

新华社记者熊茂伶

共和党议员占多数的美国国会众议院22日以微弱优势通过一项大规模税收与支出法案。总统特朗普和共和党高层对此表示欢迎，民主党则对法案大幅削减社会保障资金不满，也有共和党部分选民担心受到冲击。同时，预算机构、经济学家和美国联邦储备委员会官员对法案可能引发联邦赤字激增深感担忧。

这项法案将延长特朗普在其第一个任期内于2017年通过的企业和个人减税措施，对小费、加班、汽车贷款等提供新的税收减免，增加国防支出，并为打击非法移民提供更多资金。法案还将取消前总统拜登推动的多项绿色能源激励政策，并提高贫困群体获得医疗补助和食品援助的门槛，以削减联邦开支。

该法案旨在兑现特朗普在减税等方面的竞选承诺，但其中削减开支的内容引发民主党强烈反对。

参议院少数党领袖、民主党人舒默在社交媒体上表示，众议院共和党人通过的减税法案是“丑陋”的。他表示，削减医疗补助和食品援助资金将导致食品救济站、乡村医院关闭。此外，共和党“极右势力”推动取消绿色能源激励政策，这不利于风能、太阳能等绿色能源发展。

美国《华盛顿邮报》评论，众议院共和党人在这项庞大法案中决定削减近8000亿美元医疗补助计划资金，这会带来“巨大政治风险”，因为这一项目深受欢迎，几乎五分之一的美国人依赖这一项目获得健康保险。

该法案已送交参议院审议，若法案在两院都获得通过，将由总统签署成法。国会预算办公室估计，如果该法案成为法律，总体而言，收入最低的10%家庭获得的资源将减少，而收入最高的10%家庭资源将增加。

特朗普竞选时承诺将帮助在上届政府执政期间深受高通胀之苦的工人选民。观察人士认为，该法案将令特朗普支持者的钱包变瘪，可能带来负面政治后果。

美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特对新华社记者表示，削减医疗补助将对共和党支持者较多的地区造成严重影响。这些地区的民众依赖医疗补助，大量人群预计将因资金削减而受到影响。

尽管法案包含开支削减措施，但预算机构和经济学家普遍认为，这些措施难以有效抵消减税等政策带来的财政收入减少以及国防支出等开支的增加，预计该法案将大幅推高联邦债务。

美国经济与政策研究中心高级经济学家迪恩·贝克对新华社记者说，该法案相比基线情景——即假设特朗普2017年推出的减税政策到期后不再延长——将使债务增加约3万亿美元。同时，法案还将使约1300万人失去医疗补助或无法通过《平价医疗法案》设立的医保市场购买保险。

美国联邦预算问责委员会此前在一份声明中说，众议院的预算框架是“对财政责任的公然蔑视”，该法案不仅将令国债激增3万亿美元以上，还可能在相关政策到期后带来“财政悬崖”等隐患。

最新数据显示，美国国债规模已攀升至36.2万亿美元。国际信用评级机构穆迪公司16日宣布，由于美国政府债务及利息支出增加，该机构决定将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1。

美国国债市场近日持续动荡，反映出各界对联邦政府债务问题的担忧。22日，30年期国债收益率一度升至5.15%，较4月低点上涨约0.7个百分点，波动显著，凸显投资者的忧虑情绪。

美联储理事克里斯托弗·沃勒接受媒体采访时说：“过去几年间我们的赤字达到2万亿美元，这种情况显然无法持续。”他警告，金融市场希望美国政府更加遵守财政纪律，投资者可能会继续要求更高的收益率，才会持有美国资产。

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