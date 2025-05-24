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“茶和天下·苏韵雅集”活动在韩国举办

2025年05月24日09:18 | 来源：新华网
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新华社首尔5月23日电（记者陈怡）“茶和天下·苏韵雅集”江苏文旅主题交流推介会22日在韩国首尔举行，吸引了中韩文旅业界人士、中韩主流媒体代表及中韩友好社团、知茶爱茶人士约100人参加。

活动以“水韵江苏”“茶旅江苏”“茶和共生”3个部分生动推介中国茶、江苏茶，以苏州洞庭碧螺春、南京雨花茶、扬州富春茶点等3项制作技艺为宣传点，面向参与本次活动的各界嘉宾推介江苏茶的历史、茶与生活、茶与文化、茶与观光，促进文化交流。

活动上，与会嘉宾体验非遗漆扇制作技艺、品鉴江苏茶叶、茶点等，深入了解江苏茶文化的丰富内涵。一位韩国爱茶人士在品茶后感慨说：“人与人的交流也可以不用语言交流。今天是我第一次品尝南京雨花茶，茶香入口回甘，清香的味道让我深深地爱上了它，只有好山好水好地方才能够培育出这种独特的味道。”

活动中，江苏旅游（韩国）推广中心与首尔特别市观光协会共同签署《中（江苏）韩双边高品质旅游业发展友好互助备忘录》。此次战略合作将为江苏旅游在韩国市场的推广注入新动力。

本次推介会由江苏省文化和旅游厅、中国驻首尔旅游办事处联合主办，旨在以茶为媒，以茶会友，以茶传事，以茶促旅。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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