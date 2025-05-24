本报乌鲁木齐5月23日电 （记者曹树林）5月23日，2025上合组织国家媒体合作论坛在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市举行。来自上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴共26个国家的300余位主流媒体代表、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等齐聚一堂、共商合作。上海合作组织副秘书长索海尔·汗，新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞，新疆维吾尔自治区人民政府主席艾尔肯·吐尼亚孜，人民日报社社长于绍良出席论坛。

与会嘉宾认为，上合组织自2001年成立以来，始终秉持“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，坚定支持维护成员彼此核心利益与重大关切，成为彼此发展振兴道路上可信赖的伙伴。

与会嘉宾表示，上合组织国家媒体要以真实、客观、公正的报道，弘扬“上海精神”，凝聚发展共识，增进上合组织国家人民相知相亲，为维护地区和平稳定繁荣、共同推动构建上海合作组织命运共同体贡献媒体力量。

本次论坛由人民日报社与新疆维吾尔自治区人民政府联合举办，主题是“共建美好家园 共创繁荣未来”。论坛设置开幕式、媒体对话会、青年文化交流营启动仪式等环节。论坛后，参会中外媒体代表将在新疆进行调研采访。

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 04 版）

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