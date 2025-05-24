本报阿尔及尔5月23日电 （记者郝瑞敏）在中国退役军人事务部、中国驻阿尔及利亚大使馆、阿尔及利亚老战士及相关权利者享有部共同推动下，部分曾在华接受培训的阿尔及利亚空军老战士将于当地时间5月25日启程赴华，重温那段跨越半个多世纪的珍贵友谊。

上世纪50年代至60年代，两批共27名阿尔及利亚空军学员赴中国接受航空培训。这批学员是阿尔及利亚第一代飞行员和技术人员，成为阿尔及利亚独立后推动本国空军快速发展的中坚力量。几十年来，阿尔及利亚空军老战士们深切怀念像自己的父亲和兄长一样的中国教员，期待与这些曾并肩奋斗的中国战友再度重逢。据他们回忆，学习期间，中国教员们手绘了数百张航空部件示意图，分别用阿拉伯文、法文和中文标注。深夜的教室里，煤油灯常常亮到凌晨，教员们逐字逐句批改学员的飞行日志。老师们不仅教授专业知识，还身体力行传承优良传统，令阿尔及利亚空军战士受益匪浅。

近年来，中阿两国合作硕果累累——中国企业在阿尔及利亚南部承建的光伏电站项目，助力当地成为北非重要的清洁能源基地；中企参建的阿尔及利亚东西高速公路，大幅缩短沿海与内陆地区的交通时间……阿尔及利亚空军老战士们即将踏上中国土地，他们心中不仅有对历史的回忆，更有对未来的期许。正如一位老战士所说：“中国人常说‘兄弟同心，其利断金’。我们相信，只要阿中人民手牵手，任何困难都能战胜，任何梦想都能实现。”

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 03 版）

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