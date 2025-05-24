本报大阪5月23日电 （记者朱玥颖）主题为“向绿图强·开放共享”的海南活动周23日在2025年大阪·关西世博会（大阪世博会）中国馆开幕。

中国贸促会副会长、中国馆政府总代表李庆霜在开幕式致辞中表示，海南活动周向世界呈现自然与人文交融、开放与创新共舞的海南，必将促进海南高水平对外开放和高质量发展。

中国驻大阪总领事薛剑表示，近年来海南与日本经贸往来日益密切，在医疗康养、现代农业、数字经济等领域合作成果丰硕。欢迎更多日本朋友以海南活动周为契机，亲眼目睹、亲身体验开放包容、活力满满的新时代中国。

日中经济协会理事长佐佐木伸彦表示，希望本次活动可以让世界各国人民进一步聚焦海南、发现机遇。日中经济协会也将进一步推动日本经济界与海南深化合作。

当天，“南溟技忆，百卉千华”海南非物质文化主题展同步开展。展览通过图文展示、实物展示、现场演示和互动体验等方式，重点展示黎族饰品、黎锦制品及系列非遗文创产品。黎族传统纺染织绣技艺、黎族竹木器乐、海南椰雕等10位非遗传承人进行非遗项目活态展演，让观众近距离感受海南非遗的独特韵味。

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 03 版）

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