——访尼日利亚尼中全面战略伙伴关系总干事特格贝

本报记者 姜 宣

“我已到访中国13次，每次中国之行都让我深切感受到日新月异的变化。”尼日利亚尼中全面战略伙伴关系总干事约瑟夫·特格贝日前接受本报记者专访时表示，中国取得的发展成就举世瞩目，其经验为非洲国家实现现代化提供有益借鉴。

2024年9月，尼日利亚总统提努布对中国进行国事访问，并出席中非合作论坛北京峰会。中尼两国元首一致决定将两国关系提升为全面战略伙伴关系，构建高水平中尼命运共同体。特格贝被提努布任命为尼中全面战略伙伴关系总干事。特格贝表示，“尼日利亚就尼中双边事务设有专职总干事，凸显了中国在尼日利亚外交事务中的重要性以及尼方对双边关系的高度重视。”

习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表的主旨讲话中说：“中国和非洲占世界总人口的三分之一，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。”这一论述令特格贝印象深刻。他表示，中国为非洲国家带来先进技术。“现代化浪潮正对世界产生积极深远的影响，其最终目标是实现人自由而全面的发展。在中国的帮助下，非洲也在努力实现现代化梦想。”

近年来，中尼两国合作持续升级。中方投资建设管理的莱基自贸区和奥贡广东自贸区为当地创造了2万多个就业岗位，带来直接和间接投资约26亿美元。中方承建的尼日利亚国家光纤骨干网让尼日利亚在“数字非洲”赛道上实现弯道超车。“非中之间以‘兄弟’相称。尼中建交50多年来相互尊重和帮助，两国关系日益深化，合作更加稳固。”特格贝表示，尼日利亚等非洲国家与中国在人才培训、减贫和就业等领域合作取得丰硕成果。借助中国的现代化技术、借鉴中国式现代化成功经验，可以改善尼日利亚人民的生活水平，帮助更多人脱贫。尼方希望在新能源汽车、人工智能等领域的发展上得到中国的支持，“相信未来尼中将继续保持紧密合作，为双方民众带来更多福祉”。

今年1月，尼日利亚正式成为金砖伙伴国。特格贝表示，尼日利亚积极参与金砖合作，这不仅有利于自身发展，也符合金砖国家和全球南方共同利益，“我们将收获‘大金砖合作’的成果”。特格贝说，尼日利亚作为发展中国家和全球南方的一员，将积极参与金砖合作，为金砖合作机制发展作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)