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何立峰分别会见美国花旗集团董事长杜颂安、凯雷投资集团首席执行官施瓦茨

2025年05月24日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京5月23日电  （记者董雪）中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰5月23日上午在人民大会堂分别会见美国花旗集团董事长杜颂安、凯雷投资集团首席执行官施瓦茨。

　　何立峰表示，当前中国经济运行延续回升向好态势，一、二、三产业的发展潜力都在持续释放，高质量发展扎实推进，展现出强大韧性和活力。中国正着力构建全国统一大市场，坚定不移扩大高水平对外开放，持续对标国际高标准经贸规则，不断优化营商环境，大力鼓励外商投资，为跨国公司在华长期稳定发展提供广阔空间。欢迎包括花旗、凯雷在内的外资金融机构来华投资兴业，共同参与中国资本市场建设，深化对华合作，共享发展机遇。

　　杜颂安表示，花旗将继续深耕中国市场，愿进一步加强对华投资合作，围绕证券、期货、金融衍生品等领域在华积极布局相关新业务。施瓦茨表示，凯雷看好中国经济发展前景，愿致力于对华长期合作，不断扩大在华投资新布局。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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