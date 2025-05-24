于 骏

今年是上海合作组织的“中国年”。2024年7月，中国接任上海合作组织轮值主席国。上海合作组织是首个中国参与创建、以中国城市命名的国际组织。成立24年来，上海合作组织始终坚守初心、砥砺前行，走出了一条富有成效的和平发展道路，树立了构建新型国际关系的典范，成为国际和地区事务中的重要力量。

“上海精神”深入人心。互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”是本组织宝贵的精神财富、共同的行动指南。事实证明，“上海精神”顺应时代发展潮流、契合人类进步方向，是上海合作组织持续发展壮大的力量源泉，得到国际社会广泛认同。

“上合大家庭”日益壮大。从6个成员国发展成为拥有成员国、观察员国、对话伙伴共计26个国家的大家庭，上海合作组织已成为当今世界覆盖面积最大、人口最多的区域性国际组织。越来越多国家申请加入上海合作组织，彰显上海合作组织的影响力、凝聚力和感召力不断提升。

“上合力量”备受瞩目。上海合作组织开创了不同社会制度和发展道路的国家团结协作、开放共赢、包容互鉴的全新合作模式，为促进地区和平稳定与发展繁荣作出了重要贡献。通过持续深化安全、经贸、人文等领域合作，上海合作组织致力于描绘共同发展的同心圆，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强。

在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上，习近平主席提出建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的“五个共同家园”，擘画组织发展新蓝图。作为轮值主席国，中方今年以“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”为口号，正在政治、安全、经济、人文等领域开展100多项活动。着眼本组织国家的突出关切，各成员国响应中方倡议，一致决定宣布2025年为“上海合作组织可持续发展年”。各方将围绕全球发展倡议八大重点领域开展一系列合作与行动，深入推进高质量共建“一带一路”同各国发展战略对接，为地区国家实现现代化提供助力。

中国和乌兹别克斯坦同为上海合作组织创始成员国，始终密切协作，共同推动本组织发展行稳致远。乌兹别克斯坦积极参与上海合作组织框架内双多边合作，收获丰硕的“上合成果”。乌兹别克斯坦与上海合作组织成员国贸易额占其外贸总额的比例增至50%，中吉乌铁路等项目顺利实施，新能源、数字经济、现代农业、生态环保、减贫等领域合作方兴未艾。一个个“上合项目”在乌兹别克斯坦落地开花，为当地民众带来实实在在的好处。

大道至简，实干为要。当今世界正经历复杂深刻变化，国际社会期待上海合作组织展现更大担当作为。中方将以“中国行动”擦亮“上海精神”，以“中国引擎”驱动上合车轮，与本组织伙伴携手共进，推动上海合作组织进入高质量发展新阶段，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

（作者为中国驻乌兹别克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2025年05月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)