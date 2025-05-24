本报记者 高 乔

近日，以“中非治国理政经验交流与中国式现代化”为主题的中非智库论坛第十四届会议在云南省昆明市举办，来自中国和非洲50多个国家的百余名代表齐聚一堂，围绕中国式现代化的发展经验、非洲国家的现代化路径及中非合作推进现代化等议题展开深入交流。

在会议开幕式上，外交部非洲司公使赵勇致辞表示，中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，双方自始至终是休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。中国有着“两个一百年”伟大目标与中国梦，非洲也有着“2063愿景”与非洲梦。中国始终和非洲兄弟坚定站在一起,帮助非洲提高自主发展能力，支持非洲加快现代化进程。

纳米比亚共和国驻华大使伊莱亚·凯亚莫说，现代化是一个复杂的征途，每个国家因其历史、文化、社会经济背景不同，会有不同的现代化道路。这些差异背后蕴藏着共同愿景，即改善人民生活、消除贫困和建设具有韧性的社会。中国的发展不仅体现在经济增长上，更体现在社会公平、制度改革与良政善治等方面。

索马里联邦共和国驻华大使和丹·奥斯曼·阿布迪说，中国式现代化不仅体现在基础设施建设和经济增长，更强调物质进步与文化自信、社会公平与环境治理的协同发展。迄今为止，索马里已有超过80项大型基础设施项目在中国支持下落地生根。中国式现代化发展的故事为非洲提供了宝贵的经验参考，即耐心规划、投资人才以及坚持不懈地致力于实现国家发展目标。

中国非洲研究院院长叶海林表示，中国与非洲，一个是最大的发展中国家，一个是发展中国家最集中的大陆，相似的历史遭遇、共同的历史使命让中国与非洲始终紧密相连。作为全球南方成员，中非携手逐梦现代化将为全球南方的现代化积蓄动能。

本次会议设置4个分论坛，与会者围绕“中非治国理政经验交流互鉴，实现公正合理的现代化”“中非共同落实全球发展倡议，引领开放共赢的现代化”“中非深化文明互鉴，倡导人民至上和多元包容的现代化”“中非可持续发展经验交流，推动实现和平安全与生态友好的现代化”等议题展开讨论。会议期间，中非智库代表达成共识，通过“中非智库关于携手开展共建现代化经验交流的昆明宣言”。

据悉，中非智库论坛是中非合作论坛框架下的分论坛，旨在为中非发展合作建言献策。本届论坛由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处主办，中国非洲研究院、中国社会科学院国家高端智库理事会秘书处承办，云南财经大学协办，云南省人民政府外事办公室协助。

(责编：岳弘彬、牛镛)