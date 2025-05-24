第四届中国—中东欧国家博览会亮点纷呈——

本报记者 彭训文

第四届中国—中东欧国家博览会“数智中东欧”展区展出的多发混合动力飞机，该机由奥地利钻石飞机公司研发。

本报记者 汪文正摄

中国、中东欧国家的商贸人士忙着谈合作，普通消费者逛展“买买买”……5月22日至25日，第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会（下称“本届博览会”）在浙江宁波举行。作为中国面向中东欧的重要展会，本届博览会以“向新 向实 向未来”为主题，聚焦经贸合作、科技创新与人文交流。

今年恰逢中欧建交50周年。受访专家认为，本届博览会将成为展示中国市场潜力和开放决心的一个窗口，有助于拓展中国与中东欧国家务实合作，是双方开放合作、成就彼此的生动写照。

关键词一：向新

数与智的交融，中国、中东欧科技新品纷纷亮相

【新闻】

本届博览会首次设立数智中东欧展区，汇聚了来自中东欧国家的30余项数字创新成果，覆盖人工智能、通用航空、生命健康等领域。

“这架飞机真漂亮。”“这飞机多少钱？”展厅内，一架白色长翼飞机吸引许多观众询问、拍照打卡。工作人员介绍，该机由斯洛文尼亚知名轻型飞机制造商蝙蝠飞机公司制造，以轻量化与高性能设计闻名。该机2018年引进中国，是中斯两国间规模最大的合作项目之一，涉及技术引进、航空制造、产业开发、机场建设、航空服务等系列业务，计划在华投资规模约20亿元。

展厅一侧，一面被称为“魔墙”的大型触控数字展示屏吸引了数十名观众互动。在炫目的视觉冲击下，贴近屏幕的观众只要舞动双臂或者动动手指，就可以看到匈牙利的历史文化、风土人情在屏幕浮现。据参展方介绍，这项来自匈牙利的互动触控技术已经引进到中国，并广泛应用于博物馆等多类场景。

展厅内的中国科技企业展出的新品同样引人关注。上海智元机器人、北京星动纪元、宇树科技等企业生产的人形机器人、四足机器人、AR交互技术产品亮相，10余台高仿真人形机器人在迎宾导览、闻香识物等多项互动场景中展现“类人”智慧。

【观察】

宁波大学中东欧经贸合作研究院教授杨丽华：本届博览会汇聚中国和中东欧国家众多科技新品，从将功能性与艺术美学融合的斯洛文尼亚古洛尼冰箱，到匈牙利企业用VR技术打造的沉浸式虚拟体验，这些中东欧企业在工业设计、智能硬件等领域的创新成果，既满足了人们对美好生活的向往，也彰显了中国与中东欧国家在开放创新方面互利合作的成效。

中国正在发展新质生产力，吸引全球科技创新力量目光。本届博览会架起了中国与中东欧国家在技术交流方面的桥梁。中东欧创新力量在华落地生根，既有助于推动新质生产力向具体应用场景发展，又能通过技术溢出效应，促进相关产业链向高端化、智能化升级。

当前全球新兴产业快速发展。中国和中东欧国家可在绿色经济、数字产业等领域进一步深化合作。在绿色经济方面，中东欧地区传统的钢铁、化工等产业面临低碳转型的需求，这与中国在光伏、储能等领域的技术优势形成互补，双方合作潜力巨大。在数字化方面，结合中东欧的工业制造优势与中国成熟的数字基础设施能力，可以共同开发工业互联网平台。若能克服技术标准互认、数据跨境流动等制度性障碍，这种跨区域协作有望成为中国与中东欧国家在数字经济领域合作的新模式。

关键词二：向实

线上与线下结合，8000多种中东欧好物来华拓展市场

【新闻】

波兰的牛奶、匈牙利的贵腐酒、保加利亚的玫瑰水、斯洛文尼亚的滑雪用具……本届博览会上，许多中东欧国家的农产品、消费品成为抢手货。

本届博览会中，中东欧展区面积达2万平方米，邀请了400多家展商参展，8000多种特色商品集中亮相，展区面积、参展商数量和商品数量均创历史新高。除14个中东欧国家外，今年还吸引了英国、法国、德国、意大利、西班牙等9个国家参展。博览会期间主办多场中东欧商品品鉴活动，邀请观众体验美酒佳酿、精美工艺品等。

为了让更多消费者获得实惠，5月21日上午9时起，为期5天的“嗨购中东欧”活动启动，消费者可通过线上、线下渠道领取中东欧专属消费券。

本届博览会上，外商尤其多，中外企业人员忙着谈合作成为常见景象。主办方预计，本届博览会将吸引1.5万名专业观众参会，境外采购商将超过3000人，预计达成从中东欧进口采购意向超100亿元。塞尔维亚参展商卡尔察斯带着家乡的水晶首饰参展。他说：“很多国际大牌都是塞尔维亚水晶的合作伙伴，我此前在中国已经有网络代理商，这次希望能够进一步拓展市场，让更多人感受到塞尔维亚水晶的魅力。”

作为多个中东欧日化用品的中国代理，宁波德天厚供应链服务有限公司采购负责人邢昆仑介绍，通过中国—中东欧国家博览会结识的中东欧大型供应商已有十余位，企业去年从中东欧国家的进口额超5000万元。这次展会，企业计划与新供应商签订采购协议。

【观察】

中国社会科学院欧洲研究所研究员孔田平：近年来，中国与中东欧国家双边货物贸易呈现出持续增长态势。2012年以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.8%，中国自中东欧国家进口年均增长7.4%。2024年，双边贸易额达1423亿美元，创历史新高。总体看，中国与中东欧国家的出口商品结构互补。中国对中东欧国家的出口以工业制成品为主，涉及机械设备及汽车零部件、电子产品、电动汽车及锂电池、服装及纺织品等。中东欧国家对华主要出口为农产品、铜及其它有色金属、机械设备及汽车零部件。

中东欧国家作为欧洲新兴市场，其区位优势、增长潜力、市场容量颇有特点。为扩大高水平对外开放，中国提出一系列改革举措，包括稳步扩大制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则等，这将为中国与中东欧国家经贸合作提供新动力。同时，中国具备完备产业体系和创新技术，中东欧国家在传统工业领域优势明显，这为双方后续合作提供了广阔空间。

关键词三：向未来

临时展会与常态合作并进，共同把握更广阔投资机遇

【新闻】

本届博览会期间，中东欧国家特色商品常年馆迎来众多参观者。该馆开馆至今已有10年，这个3.2万平方米的“中东欧商品大观园”，汇聚了70余家专业贸易商和37个国家馆，展示着近5000款特色商品。当“线下实展”与“线上云展”、“临时展”与“常年馆”相结合，中国—中东欧博览会正在实现“365天不落幕”。

受益于中国—中东欧博览会，宁波与中东欧的经贸联系更加紧密。近日，经过4天运输，一批从匈牙利布达佩斯出发、经湖北鄂州运往宁波的50公斤羽绒被，送进了宁波甬泽国际贸易有限公司仓库。中东欧商品采购联盟执行会长陈威君介绍，过去，中东欧商品进口多依赖海运，在途周期长。依托宁波直飞布达佩斯洲际航线，联盟与顺丰达成战略合作，实现“一件代发隔日达”。“目前，联盟已拥有120多家成员单位，在波兰、罗马尼亚等地布局了仓储网络，供应链全链‘牵手’， 企业可以放心‘海淘’。”陈威君说。

近年来，中国与中东欧国家经贸平台日益丰富，为双方合作提供了有力保障。商务部副部长鄢东近日在国新办新闻发布会上介绍，目前中国与中东欧国家均建立了双边经贸联委会机制，与多数国家成立了贸易畅通和投资合作工作组，双方定期就贸易、投资等经贸政策和合作方向进行深入沟通，有助于提升经贸互信、挖掘合作潜力。双方还建立了中国与中东欧国家投资促进机构联系机制、中国—中东欧国家电子商务合作对话机制等经贸平台，为双方开展多领域合作提供了框架基础。

【观察】

北京外国语大学国际关系学院教授王朔：近年来，中国与中东欧合作机制越来越完善，这种常态化的合作机制正在转化为推动双方经济增长的新动力。下一步怎么用好这些机制，需要做好资源整合、提质增效，确保长期可持续。比如，加强产业链深度合作。中国和中东欧未来可拓宽在陆海快线、数字走廊等跨境产业、数字金融服务等方面合作。强化数据互联互通，比如建立一些简易的多边数字平台、标准互认平台。还可以借助博览会助力中国与中东欧国家在智慧城市、体育经济带等领域合作。

今年是中欧建交50周年，双方合作机遇巨大。这首先体现在双方合作基础非常好，不仅在投资贸易方面保持了高速增长，而且贸易合作里高附加值、高科技含量项目越来越多。其次，双方合作有助于加强区域合作。中东欧是中国与欧洲合作的重要组成部分。随着中国和中东欧企业合作越来越多，中欧间投资合作将进一步得到深化、延伸，最终实现中欧彼此成就、多方共赢。

(责编：岳弘彬、牛镛)