当地时间23日一早，美国总统特朗普在社交媒体上连发两帖，矛头分别对准欧盟和苹果。特朗普称，欧盟“难打交道”“占美国便宜”，威胁自6月1日起对欧盟商品统一征收50%关税；苹果手机若不在美国生产，应面临25%关税。

针对欧盟，特朗普写道：“欧盟一直很难打交道，它成立的初衷主要是在贸易上占美国便宜。他们设置的高额贸易壁垒、增值税、荒谬的企业罚金、非货币贸易障碍、货币操纵，以及对美国企业发起的不公平且毫无根据的诉讼，已导致美国每年对欧贸易逆差超过2.5亿美元——这个数字完全不可接受！”

他说，美欧之间的磋商停滞不前。“因此，我建议自2025年6月1日起，对欧盟商品统一征收50%关税。若产品在美国本土生产制造，则免征关税。”

针对苹果，特朗普说，他“很早之前就告诉过苹果公司的（首席执行官）蒂姆·库克，我希望他们在美国销售的苹果手机是在美国生产和制造，而不是在印度或者其他什么地方”，“如果不是这样的话，苹果公司必须向美国支付至少25%的关税”。

彭博社报道，受特朗普言论影响，苹果公司股价在23日盘前交易中显著下跌，跌幅一度达4%。（记者：林小春）

(责编：袁勃、赵欣悦)