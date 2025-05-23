新华社悉尼5月23日电 中国驻悉尼总领馆23日连续发布两条提醒，提醒领区中国公民加强人身安全防范。

第一条提醒“关注领区针对中国公民暴力行为”。该提醒指出，近日，澳大利亚新南威尔士州出现了一些针对华裔和中国留学生的暴力行为。总领馆对此高度重视，坚决反对并强烈谴责暴力行为，将尽最大努力，采取有效措施，保障领区中国公民正当权益。

第二条“提醒领区中国公民加强人身安全防范”。该提醒说，据当地媒体报道，悉尼东部Eastgardens区域近日出现街头袭击事件，对当地居民人身安全造成威胁。“驻悉尼总领馆提醒领区中国公民、中国留学生等，密切关注当地新闻和时事动态，留意所在区域治安状况，强化个人安全意识，加强自我保护能力，尽量减少夜间出行。如遇突发情况，请及时拨打澳大利亚警方紧急电话‘000’。如有需要，可联系驻悉尼总领馆寻求领事保护与协助。”

新南威尔士州警方22日通报说，一对夫妇21日傍晚在悉尼东部一处公寓楼附近遭7名青少年袭击，其中丈夫40岁，妻子42岁。他们被送往医院接受治疗，目前已出院。22日，两名12岁女孩因此事件相继被捕，二人被指控殴打他人致身体伤害和聚众斗殴罪。目前，两人获有条件保释，她们将于下月19日在儿童法庭出庭。目前事件还在进一步调查中。

澳大利亚7News电视台新闻网站对遭袭击的女士进行了采访，称她来自上海。报道还说，许多人在网上看到袭击事件视频后，指认该团伙曾袭击多人，其中大多数受害者是亚裔。有接受该媒体采访的中国学生表示曾被从自行车上推下。（记者：刘晓宇、梁有昶）

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