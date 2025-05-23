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融合报道 | 创新合作凝聚上合力量 媒体论坛开启区域协同新篇

2025年05月23日20:40 |
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5月23日，以“共建美好家园 共创繁荣未来”为主题的2025上合组织国家媒体合作论坛在乌鲁木齐举行，来自上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴共26个国家的300余位主流媒体代表、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等齐聚一堂、共商合作。上海合作组织副秘书长索海尔・汗评价称，此次活动“开启了成员国媒体机构互动的新篇章”，不仅是信息交流的平台，更是“拉近人心的思想纽带”，通过媒体合作可夯实上合组织“互信、互利、平等、协商”的价值观基础。

新疆：从地理枢纽到合作纽带

依托“一带一路”倡议，新疆已成为中国向西开放的前沿阵地。数据显示，2024年新疆外贸进出口总值突破4000亿元，其中与上合组织国家的贸易占比超75%。中吉乌铁路计划2025年7月开工，建成后将打通中国至中亚、西亚的最短陆路通道。索海尔·汗指出，新疆的地理优势与政策支持是其角色跃升的核心动力，未来将加速成为连接欧亚、南亚及中东的经济枢纽。

组建媒体合作机构 + 技术赋能 上合组织擘画传播新路径

本次论坛以增进上合组织国家民心相通、深化上合组织国家媒体交流合作为主要内容，举办了媒体对话会、青年文化交流营等活动。与会嘉宾围绕“媒体合作，同筑命运共同体”“创新发展，共创融合新未来”等议题展开讨论。在论坛上，上海合作组织副秘书长索海尔·汗呼吁组建上合组织成员国媒体合作机构，加强各国媒体之间的交流合作，推动人文交流蓬勃发展，不断加深各国民众的获得感和认同感。

2025 年作为上合组织“可持续发展年”，此次媒体合作论坛以“创新” 破题，以“合作” 筑基，不仅为区域舆论生态注入新活力，更以媒体联动为支点，撬动上合组织在政治、经济、人文等多领域的协同发展。正如索海尔・汗所言，当“上海精神” 遇见 “新疆枢纽”，一幅 “共建共享、互利共赢” 的区域发展新图景正徐徐展开。

来源：丝路视听

(责编：贾文婷、崔译戈)

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