5月22日，海南自由贸易港综合推介会在东京举行。人民网 许可摄

人民网东京5月23日电 （许可）5月22日，由海南省人民政府、中国驻日本大使馆共同主办的海南自由贸易港综合推介会在东京举行。海南省委书记冯飞、中国驻日本大使吴江浩、日本经济产业省通商政策局审议官田中一成及两国政商界代表近200人出席。

海南省委书记冯飞致辞。人民网 许可摄

冯飞全面深入介绍了海南自贸港建设战略规划及海南在开放、产业、绿色等方面的突出特点、发展机遇，表示海南与日本的友好交往源远流长，深化琼日交流合作符合双方共同利益。希望日方用好海南区位、资源和政策优势，共享海南自贸港建设的发展成果。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

吴江浩表示，在两国领导人战略引领下，中日关系处于改善发展的重要时期。投资中国就是投资未来。希望日方积极参与海南自贸港建设，分享中国发展机遇。

日本经济产业省通商政策局审议官田中一成致辞。人民网 许可摄

田中一成表示，海南自贸港走在中国改革开放的前沿，建设成果丰硕。日前在海南成功举办的第五届中国国际消费品博览会上，有多家日本企业参展。期待今后日本企业与海南省开展更加广泛的交流合作，推动日中经贸合作取得更大发展。

推介环节。人民网 许可摄

海南国际经济发展局与海南省地方金融监督管理局全面解读了海南自贸港的产业合作机遇、金融产业发展状况与合作潜力等。三亚市日本企业孵化中心代表分享了海南的区位优势和特色产业，并着重介绍了海南自贸港如何赋能日本企业。

参会企业与海南代表团积极交流。人民网 许可摄

推介会上，参会企业与海南代表团积极交流，表示对海南自贸港的现状与发展蓝图有了更清晰的认知，坚定了未来携手海南共谋发展的信心。

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