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埃及《金字塔报》副总编辑：希望与中国在上合组织框架内开展更多合作

2025年05月23日16:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌鲁木齐5月23日电 （记者翟转丽、吴超岚）5月23日，以“共建美好家园 共创繁荣未来”为主题的2025上合组织国家媒体合作论坛在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市举行。埃及《金字塔报》副总编辑萨米·埃尔卡姆哈维在会议期间接受人民网记者专访时表示，埃及与中国自2014年建立全面战略伙伴关系以来，在中非合作论坛等框架推动下，各领域合作发展迅速，成果丰硕。他希望埃中两国在上合组织框架内开展更多合作，为两国关系发展注入新动力。

埃及《金字塔报》副总编辑萨米·埃尔卡姆哈维 人民网记者 翟转丽摄

埃及《金字塔报》副总编辑萨米·埃尔卡姆哈维。人民网记者 翟转丽摄

2022年，上海合作组织撒马尔罕峰会批准埃及成为对话伙伴。萨米·埃尔卡姆哈维指出，中国与包括埃及在内的许多非洲国家始终保持平等友好的关系。上合组织秉持维护和加强地区和平与安全的理念，尊重每个成员国，不干涉别国内政。“在这些方面，埃及与中国有着广泛的共识。” 萨米·埃尔卡姆哈维说。

此次媒体论坛就上合组织国家媒体间如何深化合作，共同应对全球信息传播挑战展开讨论。 萨米·埃尔卡姆哈维指出，随着人工智能、5G等现代技术不断发展，数字传播逐渐成为主流，上合国家媒体间应该加强交流，学习彼此先进的经验与技术。同时，社交媒体使每个人成为独立的媒体人，可以共享文字、图片与视频等内容, 这也使得虚假信息更容易传播。萨米·埃尔卡姆哈维认为，上合国家媒体间应加强团结与合作，采取更多切实有效的措施遏制虚假信息的传播。

今年下半年，中国将在天津主办上合组织峰会。萨米·埃尔卡姆哈维表示，随着越来越多国家选择加入上合组织，其国际影响力也在不断提升。他希望通过此次峰会，上合组织能够在增进成员国间的紧密合作中发挥更大作用，为实现区域稳定、安全和繁荣作出新的贡献。

萨米·埃尔卡姆哈维此次是第一次到访新疆，此前他曾多次访问中国其他地区。他说，乌鲁木齐现代化的机场与道路设施，高耸的建筑，都留给他下了深刻的印象。“我亲眼看到了这个地区所取得的发展，我希望能去新疆更多的地方看一看。”萨米·埃尔卡姆哈维说。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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