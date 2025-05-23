新华社旧金山5月22日电 热点问答丨哈佛近7000名留学生怎么办

新华社记者吴晓凌

美国政府22日宣布取消哈佛大学获得的学生和交流学者项目资质，禁止该校招收国际学生。根据这一决定，哈佛大学除了不能再招收国际学生入学外，现有的外国学生必须转学，否则将失去合法身份。

哈佛大学目前约有6800名国际学生和学者，来自140多个国家和地区。美国政府为何取消哈佛大学招国际学生资质？哈佛方面作何反应？哈佛留学生将何去何从？

美国政府为何取消

美国国土安全部称，之所以采取这一举措，是因为哈佛大学拒绝遵守提供有关其国际学生记录的要求。国土安全部部长诺姆指责哈佛大学“营造了一种不安全的校园环境，对犹太学生充满敌意，宣扬对哈马斯的同情，并推行带有种族主义色彩的‘多元化、公平和包容’政策”。

根据美国国土安全部当天发表的声明，诺姆称此举是对全国所有大学和学术机构的警告。诺姆说，“招收国际学生是一项特权，而非权利”，由于哈佛大学屡次违反联邦法律，这项特权已被撤销。

取消招收国际学生资质是特朗普政府对哈佛大学进行打压的最新举措。今年4月，在哈佛大学拒绝特朗普政府提出的改革其管理结构、招聘及招生政策的要求后，特朗普政府冻结了对该校总额为22亿美元的多年期拨款，以及6000万美元的多年期合同款项。此外，特朗普政府还威胁考虑剥夺哈佛大学的免税地位。哈佛大学4月21日对特朗普政府提起诉讼，指控政府试图以冻结联邦资金为手段操纵哈佛大学的学术决策。

哈佛大学作何反应

针对取消招收国际学生资质，哈佛大学发表声明指出，这一行为是非法的，损害了学校的研究使命。哈佛大学国际学生和学者为哈佛大学乃至整个国家带来了巨大的财富，“这一报复性行动可能对哈佛社区和我们的国家造成严重损害，并损害哈佛的学术和研究使命”。学校正在迅速行动，努力为受影响的学生提供指导和支持。

美媒认为，哈佛大学可能采取法律手段，对国土安全部的决定提起诉讼，要求法院叫停实施。

哈佛留学生何去何从

诺姆表示，取消资质的决定将从2025-2026学年起生效。哈佛大学2025届毕业生将于下周毕业，本学期完成学业的学生可以正常毕业。尚未完成学业的学生需要转学到其他大学，否则将失去在美国合法居留的许可。

关于被哈佛录取的留学生能否在秋季入学的问题，美国媒体报道认为不能，除非美国政府改变决定或法院介入。诺姆表示，如果哈佛大学在72小时内满足一系列要求，就可以恢复其接收国际学生的资质。要求包括提供此前哈佛大学拒绝提供的关于国际学生的纪律记录，以及参加抗议活动的音频和视频资料。

美国政府有权决定哪些人可以入境。国土安全部负责监督参与“学生交流与访问计划”的大学。该计划赋予大学向被录取的外国学生发放文件的权利，学生凭此可以申请签证前往美国学习。

根据哈佛大学的数据，截至2023年秋季学期，国际学生占哈佛学生总数的27%以上。目前，哈佛大学招收了近6800名国际学生和学者，来自140多个国家和地区，其中大多数就读于研究生课程。

(责编：贾文婷、刘叶婷)