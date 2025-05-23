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中国电动公交车在阿根廷首都投入运营

2025年05月23日16:02 | 来源：新华网
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5月7日，电动公交车驶过阿根廷布宜诺斯艾利斯街头。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

5月7日，电动公交车驶过阿根廷布宜诺斯艾利斯街头。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

　　新华社布宜诺斯艾利斯5月22日电（记者张铎　王钟毅）由中国生产的纯电动公交车近日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯投入运营。

　　首批投运的12辆纯电动公交车均由扬州亚星客车股份有限公司生产，将执行布宜诺斯艾利斯市首条电动公交线路。该线路途经圣马丁广场等多个商业、历史和文化地标性建筑，全长12.3公里，共设36个站。

5月7日，乘客在阿根廷布宜诺斯艾利斯街头登上电动公交车。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

5月7日，乘客在阿根廷布宜诺斯艾利斯街头登上电动公交车。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

　　布宜诺斯艾利斯市基础设施局局长巴勃罗·贝雷西亚图亚接受新华社记者采访时表示，这些车辆是当前世界上最先进的电动车之一，它们噪音小，不排放任何有害气体或化学物质，有利于改善城市环境。

　　“布宜诺斯艾利斯是一座国际化城市，中国是当前全球最具竞争力和技术发展潜力的经济体之一，在可持续交通方面处于前沿位置，我们希望与中国开展更加深入的合作。”贝雷西亚图亚说。

　5月7日，乘客在阿根廷布宜诺斯艾利斯乘坐电动公交车。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

　5月7日，乘客在阿根廷布宜诺斯艾利斯乘坐电动公交车。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

5月7日，乘客在阿根廷布宜诺斯艾利斯乘坐电动公交车。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

5月7日，乘客在阿根廷布宜诺斯艾利斯乘坐电动公交车。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

　5月7日，乘客在阿根廷布宜诺斯艾利斯街头登上电动公交车。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

　5月7日，乘客在阿根廷布宜诺斯艾利斯街头登上电动公交车。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

　

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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