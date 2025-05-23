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以色列驻美使馆人员遇害后　法国加强犹太人聚集场所安保

郭倩
2025年05月23日15:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月23日电 以色列驻美使馆两名工作人员21日晚间被枪杀后，法国政府22日开始加强犹太人聚集场所的安保措施。

　　据法新社报道，法国内政部长布鲁诺·勒塔约当天指示警方加强监控犹太人聚集场所，安排警力在犹太教堂、学校、商店和相关媒体、文化活动地点周围巡逻。勒塔约说，安全措施必须“看得见”，这样才能让潜在的袭击者打消念头。

　　勒塔约还要求军方为巡逻行动提供“额外支持”。

2024年3月25日，法国警察在巴黎特罗卡德罗广场巡逻警戒。新华社记者高静摄

2024年3月25日，法国警察在巴黎特罗卡德罗广场巡逻警戒。新华社记者高静摄

　　法国拥有欧洲最大的犹太人群体和最多的穆斯林人口。自2023年10月加沙地带新一轮冲突爆发以来，法国报告的“反犹”事件激增。2024年8月24日，法国南部一座犹太教堂遭纵火，致一名警察受伤，一名嫌疑人于次日被捕。

　　以色列今年3月重新封锁加沙地带，并于近日加大军事行动，造成大量人员伤亡、加剧人道主义危机，受到国际社会谴责和全球媒体关注。5月21日晚，以色列驻美使馆两名工作人员在位于美国首都华盛顿的首都犹太博物馆外遭到近距离枪击身亡。犯罪嫌疑人为一名来自伊利诺伊州芝加哥市的30岁男子。他被安保人员扣押后高喊“解放巴勒斯坦”的口号。

　　事件发生后，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡下令加强以色列驻外使团的安保工作。（郭倩）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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