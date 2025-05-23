这张2024年4月20日在美国马萨诸塞州剑桥拍摄的资料照片显示的是哈佛大学的图书馆。新华社记者刘杰摄

新华社北京5月23日电 美国政府22日宣布取消哈佛大学获得的学生和交流学者项目资质，禁止该校招收国际学生。哈佛现有多少国际学生？这些学生会否受禁招令影响？已录取但未入学的国际学生能否入学？

数量多少？

根据哈佛大学的数据，截至2023年秋季学期，国际学生占哈佛学生总数的27%以上。哈佛大学目前在册的国际学生近6800人，来自140多个国家，其中大多数是攻读研究生课程。

这是4月15日在美国马萨诸塞州剑桥拍摄的哈佛大学校园的一处大门。新华社/法新

何去何从？

美国国土安全部长诺姆表示，取消哈佛大学学生和交流学者项目资质的决定将从2025-2026学年起生效。根据国土安全部声明，哈佛大学除了不能再招收国际学生入学外，现有的外国学生必须转学，否则将失去合法身份。

据美联社报道，该校2025届毕业生将于下周毕业，获得学位的学生可以正常毕业，未获得学位的学生需转学，否则将失去在美国合法居留的许可。已录取但未入学的国际生无法在秋季入学，除非政府改变决定或法院介入。

这是4月15日在美国马萨诸塞州剑桥拍摄的哈佛大学校园。新华社/法新

能否挽回？

诺姆表示，如果哈佛大学在72小时内满足一系列要求，就可以恢复招收国际学生的资质。要求包括，提供此前哈佛大学拒绝提供的关于国际学生的纪律记录及其参加抗议活动的音视频资料。

哈佛大学也可能采取法律手段，对国土安全部的决定提起诉讼，要求法院叫停实施。

美国政府取消高校学生和交流学者项目资质通常基于法律规定的行政原因，比如缺乏合适的教学设施、未雇用合格的专业人员等，还有一些高校因关停而失去资质。美国教育理事会分管政府关系的副会长莎拉·施普赖策说，从未见过高校因行政问题以外的原因被撤销招收国际学生的资格。（记者：吴晓凌）

(责编：贾文婷、刘叶婷)