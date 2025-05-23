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加拿大有意参与“金穹”计划

2025年05月23日15:50 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月22日电　加拿大总理马克·卡尼21日表示，加拿大正寻求投资美国总统唐纳德·特朗普提出的“金穹”天基导弹防御系统发展规划。一些专家称该系统“太烧钱”且面临技术挑战。

4月29日，加拿大总理卡尼在渥太华向支持者发表讲话。新华社/美联

4月29日，加拿大总理卡尼在渥太华向支持者发表讲话。新华社/美联

　　特朗普20日发布“金穹”系统发展规划，称整个系统耗资约1750亿美元，其中首笔250亿美元启动资金将在国会审议中的下一个财年预算里安排。特朗普称，该系统计划在3年内“全面运转”，将与美国现有导弹防御能力整合，能够拦截世界其他地方甚至太空发射的导弹。

　　卡尼21日在一场记者会上说，加拿大已就参与“金穹”计划与美方展开多次“高级别”磋商。在他看来，加拿大面临新的不断增加的导弹威胁，“在不远的未来，这类威胁可能来自太空”。

　　美联社21日援引特朗普说法报道，加拿大政府已与美国政府展开接触，表示希望参与“金穹”计划，他将与加拿大展开合作，以确保后者负担“合理份额”。另据路透社报道，卡尼21日拒绝透露如果决定参与这一计划，加方具体投资数额。

　　俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫21日告诉媒体记者，鉴于美方推出“金穹”系统，俄美需“为恢复战略稳定重新接触”。法新社分析，佩斯科夫意指俄美开展更广泛的核谈判。

　　国际政治军事专家同时质疑，“金穹”系统面临资金或技术挑战。正在美国智库战略与国际问题研究中心参与导弹防御项目的梅拉妮·马洛表示，“金穹”系统面临的主要挑战集中在成本、国防工业基础等方面。白宫和国会需就该系统的耗资数额与来源达成共识，美国还需开始复兴业已萎缩的军工基础。此外，需就研发“金穹”的传感器和拦截器等部件取得技术突破。

　　据美联社介绍，“金穹”系统兼备在不同时间阶段从地基和空基监测并拦截导弹的能力：在导弹发射前实施监测并予以摧毁，在初段、中段以及即将接近目标的最后几分钟实施导弹拦截任务。

　　美国智库兰德公司高级工程师查德·奥兰特认为，“金穹”系统能否付诸实现或具备可行性，取决于美国需要应对的威胁种类、数量等参数标准。标准越高，造价越高，而“关键问题”在于“如何把钱花在刀刃上”。

　　英国皇家三军研究所副研究员托马斯·威辛顿指出，“金穹”系统要想有效投入使用，需要克服政治、科学、技术等一系列挑战。即便对美国国防预算而言，这都是一项“极其昂贵”的计划。对于能否真正看到“金穹”系统搭建，他“不抱太大希望”。

　　时任美国总统约瑟夫·拜登2024年12月签署2025财年国防授权法案，当时公布的新财年国防预算约8950亿美元。根据特朗普今年4月发布的数据，定于10月1日开始的2026财年国防预算将首次达到1万亿美元。若获国会批准，这将是美国迄今最高的年度国防预算。（王逸君）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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