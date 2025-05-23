5月22日，柬埔寨首相洪玛奈在西哈努克港经济特区发表讲话。新华社发（尼多拉摄）

新华社柬埔寨西哈努克城5月22日电（记者吴长伟）柬埔寨首相洪玛奈22日在西哈努克港经济特区参加超200家企业入园庆典仪式时表示，西哈努克港经济特区是柬中共建“一带一路”项目的典范。西哈努克港经济特区的不断发展，将极大助力西哈努克省的经济增长。

洪玛奈对西哈努克港经济特区取得实实在在的发展成果表示祝贺。他说，十多年来，西哈努克港经济特区为人民生活和经济发展贡献了不可或缺的力量。西哈努克港经济特区的不断发展，将极大助力西哈努克省的经济增长，也希望西哈努克港经济特区未来引入更多企业，提供更多就业岗位。

洪玛奈说，柬中长期以来建立了良好而深入的关系，从全面战略合作伙伴关系、“钻石六边”合作架构，到构建新时代全天候柬中命运共同体，这成为推动西哈努克港经济特区成功和西哈努克省乃至全国经济发展的关键动力。

西哈努克港经济特区于2008年奠基，目前有202家企业（机构）入驻，3.2万名员工就业，全区企业2024年进出口总额占柬埔寨全国进出口贸易总额约7.45%。

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