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上合组织国家媒体合作论坛缘何落地新疆？

2025年05月23日14:38 | 来源：石榴云/新疆日报
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　　5月23日，乌鲁木齐，一场聚焦国际传播与区域合作的盛会即将启幕。

　　以“共建美好家园，共创繁荣未来”为主题，2025上海合作组织国家媒体合作论坛吸引上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴共26个国家的300多位主流媒体代表、有关部门负责人、专家学者和企业代表等齐聚一堂，共商媒体合作大计，共话区域发展未来。

　　新疆何以成为上合组织框架下国际传播的重要舞台？这场论坛背后，既是新疆开放发展的必然选择，更是中国深化区域合作的关键布局。

　　独特优势让论坛落地水到渠成

　　“媒体合作是上合组织合作的重要组成部分。此次论坛将带来诸多机遇，开启上合组织成员国媒体机构间互动的新篇章。”上海合作组织副秘书长索海尔·汗在接受记者采访时说。

　　在他看来，大众媒体在国家治理、区域合作与全球事务中扮演关键角色，而媒体作为文明互鉴的桥梁，更为不同国家间的互信互鉴奠定基础，契合“上海精神”的核心价值。而新疆独特的区位与开放优势，让论坛落地于此水到渠成。

　　此次论坛由人民日报社、新疆维吾尔自治区人民政府主办。从人民日报、新华社、中央广播电视总台等国内媒体，到塔吉克斯坦“霍瓦尔”国家通讯社、俄罗斯劳动报等国际媒体，强大的参会阵容彰显了论坛影响力。

　　论坛主办方相关负责人指出，新疆在三个维度具有显著优势。区位上，新疆与上合组织多个成员国接壤，在新疆举办论坛，可以更好地发挥新疆在上合组织合作中的桥梁和纽带作用。

　　经济上，新疆作为“一带一路”核心区，在此举办论坛，有利于更好发挥新疆的区位优势和资源优势，推动上合组织国家在“一带一路”建设中加强合作。

　　文化上，作为多民族聚居地区，新疆丰富的文化资源，能更好展示中国多元文化的魅力，促进上合组织国家间的文化交流。

　　数据印证着新疆的战略价值。

　　2022—2024年，新疆外贸进出口总值连跨2000亿元、3000亿元、4000亿元大关，这其中75%以上来自与上合组织国家的贸易。

　　今年一季度，新疆外贸逆势上扬，增速高于全国同期1.3%的增速。2024年，新疆铁路阿拉山口、霍尔果斯双口岸通行中欧（中亚）班列超1.6万列，创历史新高。去年开工建设的中吉乌铁路项目，将搭建起国际经贸合作新平台。

　　此外，中国新疆在相关国家实施的水电站、加工制造、油气采矿等项目，也为当地人民带来了实实在在的福祉。

　　国际“朋友圈”的拓展同样彰显新疆实力。

　　近年来，中国—亚欧博览会、世界媒体峰会等重量级活动接连落地新疆，仅2025年，就举办了上海合作组织政党论坛、上合组织仲裁法律论坛等，促成上海合作组织国家数字教育联盟揭牌等成果，新疆正从“活动参与者”变身“主场担当者”。

　　借国际视角立体呈现真实新疆

　　媒体在增进各国人民相互了解、促进文化交流、推动务实合作等方面发挥着不可替代的作用。此次论坛旨在为上合组织国家媒体搭建一个重要交流平台，加强上合组织国家媒体间合作。

　　国之交在于民相亲。主论坛结束后，中外媒体及机构代表还将赴天山南北，聚焦新疆经济、文旅、生态等各领域进行深度报道，用手中的笔和镜头，讲好上合组织国家间的民间友好故事，促进民心相通。

　　“眼见为实最有说服力！”自治区党委党校（行政学院）文化学教研部主任、教授姚艳红认为，实地采访能让各国媒体直观感受新疆的繁荣稳定、各族人民安居乐业的幸福生活。当他们看到喀什古城里笑容满面的商户、新疆自贸试验区里忙碌的生产场景，便能用客观视角，向世界讲述一个真实、立体、生动的新疆，展现新时代中国共产党的治疆方略的生动实践。

　　在博物馆里感受历史底蕴，到综合保税区触摸发展脉搏……近年来，新疆加大与中亚国家、上合组织成员国等的沟通交流，深化了解互信，加强务实合作，更加积极主动做好“请进来”“走出去”工作。一批批各国参访团走进新疆，了解新疆高质量发展情况和各族人民团结幸福的生活。

　　“中国新疆太美了，完全超出了我的想象”“我见证了新疆民众的幸福和自由”“这里是真正的开放前沿”……他们眼中的新疆，是中国式现代化的生动缩影。

　　通过此次论坛，新时代新疆开放自信的新面貌、新气象将被更多人看见，增强国际社会对新疆的了解和认同，为新疆发展营造更友好的国际舆论环境，向全球展现可信、可爱、可敬的中国形象。

　　媒体合作共筑区域命运共同体

　　2025上合组织国家媒体对话会将围绕“媒体合作，同筑命运共同体”“创新发展，共创融合新未来”两大核心议题展开，探讨如何打破信息壁垒、应对虚假新闻等全球传播挑战，以及5G、人工智能等新技术对媒体生态的重塑。

　　索海尔·汗表示，上海合作组织目前拥有10个成员国、2个观察员国、14个对话伙伴，始终保持蓬勃活力。新疆拥有“五口通八国、一路连欧亚”的独特区位优势，在这里更多开展媒体间的建设性互动，将为促进地区发展、增进人民福祉发挥重要作用。他提议成立“上海合作组织媒体合作联盟”等常设机构，通过定期峰会、记者交流、技术合作等方式，夯实合作基础。

　　“媒体可推动成员国形成更多共识，助力共建‘一带一路’。”姚艳红说，通过媒体合作促进共建国家政策沟通与民心相通，助力“五通”目标实现，为区域经济一体化营造良好舆论环境。通过联合制作纪录片、共建多语种新闻平台等协作模式，助力成员国在安全、发展等领域形成合力。

　　而对新疆来说，媒体合作既能展示发展成果、吸引更多合作项目，也能反击不实言论，增进共识。

　　论坛主办方相关负责人表示，今后上合组织国家媒体将进一步加强交流合作，共同报道上合组织国家的重大活动和发展成果；深化信息共享和新闻报道合作，共同维护上合组织国家的团结与共同利益，促进民心相通；加强在新媒体、数字科技赋能、机制创新等方面的合作，推动媒体产业运营和技术应用创新，共同提升上合媒体的国际竞争力。

　　从地理枢纽到合作高地，从区域舞台到国际平台，新疆正站在新的起点上。此次论坛的举办，将成为新疆高水平对外开放的一个有力注脚，也是中国推动上合组织国家间合作的重要一步。

　　当各国媒体的镜头对准新疆，记录的不仅是这片土地的变迁，更是一个开放、自信的中国与世界共谋发展的坚定决心。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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