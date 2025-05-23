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语言教育与文化交流是马中文明互鉴的桥梁

——专访马来西亚国家语文局局长哈扎米·贾哈里

2025年05月23日14:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月23日电 （杨春燕、王婧）中马两国建交50多年来，在语言教育与文化交流领域的合作不断走深走实。22日，马来西亚国家语文局局长哈扎米·贾哈里接受人民网采访时表示，语言教育与文化交流是马中文明互鉴的桥梁、共同进步的媒介和构建人文共同体的途径。

马来西亚国家语文局局长哈扎米·贾哈里5月23日在北京接受人民网专访。人民网 王婧摄

马来西亚国家语文局局长哈扎米·贾哈里5月23日在北京接受人民网专访。人民网 王婧摄

哈扎米表示，中国高校马来语教育的发展堪称马中文化合作的标志性成果，当前中国已有17所大学开设涵盖学位与文凭课程的马来研究体系，这彰显了马中教育机构在维护语言多样性、推动文明对话中的战略协同。

他认为语言不仅是沟通的工具，更承载着一个民族的价值观、历史、思想和哲学，“语言是了解一个民族灵魂的途径”，语言成为马中两国相互了解文化和历史的媒介，这种双向认知的深化直接促进了两国在经济、教育等领域的务实合作。“掌握双语的学生群体以‘文化沟通使者’的身份活跃在翻译、外交、科研等领域，弥合两种文明的差异，这与中国外交政策中‘文明互鉴’的理念高度一致。”

中马建交50多年来，两国在语言教育领域的合作硕果累累。关于未来发展方向，哈扎米指出，双方可进一步扩大学生与讲师互派项目规模，构建“马来西亚学生学习汉语、中国学生学习马来语”的双向人才培养机制，以此推动两国学术交流与人文往来；在文化知识共享层面，他提议双方携手出版马中互译的文学与科学著作，将本土思想推向国际，同时开发双语教材与数字平台，为语言学习提供技术支撑；此外，他还期待通过举办国际研讨会、电影节等多元文化活动，搭建起两国民众与学者间的交流桥梁，不断增进彼此的人文情感共鸣。

哈扎米表示，马来西亚国家语文局愿在资源供给、翻译服务、语言教学及数字内容开发等领域发挥作用，助力语言从“文化符号”转化为“经济技能”，积极推动两国在职业教育和数字教育领域的合作。他表示，语言不仅是一种交流工具，更是推动人类文明进步与技术发展的媒介。

中马语言文化合作正以“互鉴、创新、共赢”的姿态为两国关系注入持久动力。展望未来，哈扎米表示：“我希望看到马来语与汉语并肩而行、相互助力，共同夯实知识网络根基，弘扬人类共同价值观，推动可持续的文化交流机制。借助语言的桥梁，我们不仅能增进彼此理解，更能携手构建一个更加团结、文明的世界。”

(责编：王禹蘅、杨牧)

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