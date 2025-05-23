5月23日，在新疆乌鲁木齐举行的2025上合组织国家媒体合作论坛开幕式上，人民日报社国际部和环球时报研究院联合发布《共同的家园——上合组织成员国发展愿景民意调查报告》。报告显示，成员国民众广泛认同“上海精神”，对深化国家间各领域合作充满期待。

上合民调报告发布现场。人民日报记者张武军 摄

报告显示，超过八成受访者肯定上合组织在全球治理中发挥的积极作用，近七成受访者认为本国通过上合平台获得了更多参与全球治理的机会，超过六成受访者认可上合组织促进了本国可持续发展和现代化进程，超过九成受访者认为中国的发展经验值得本国借鉴，超过九成民众看好对华合作带来的发展红利。调查结果印证了“上海精神”历久弥新的强大凝聚力，反映了上合组织国家民众对深化区域合作的热切期盼。

上合民调报告发布现场。人民日报记者蒋雨师 摄

今年是上合组织“中国年”。作为上合组织重要创始成员国，中国积极与其他上合组织成员国开展广泛而深入的务实合作，以开放姿态分享中国发展理念和治理方案，共享中国发展机遇和实践成果，推动成员国共同发展。

与会嘉宾翻看报告。人民日报记者章凯风 摄

此次民调在上合组织10个正式成员国展开。3月31日至5月8日，共回收中文、英文、俄文、波斯文、乌尔都文、哈萨克文等11个语种的有效问卷5700余份。报告全面反映多元文化背景下的民意光谱，为推动构建更加紧密的上合命运共同体提供了扎实的民意坐标系。在当前动荡不安的国际背景下，上合国家民众对多边合作的高度期待尤为珍贵。

(责编：宋心蕊、杨光宇)