一、共同价值：全球治理的“上合力量”获高度认可

上合组织以互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”为根本遵循，为推动构建公正合理的全球治理体系贡献“上合力量”。在当前国际形势下，上合组织作为维护地区安全、促进共同发展、完善全球治理的重要力量，其影响力和吸引力不断提升。民调显示，超过八成受访者认可上合组织在全球治理方面发挥积极作用，其中“维护世界安全”的作用获最多认可（52%），其次为“促进全球发展”（49%）和“促进经济全球化”（47%）。

24年来，上合组织不断深化政治、安全、经济和人文等领域的合作，为各成员国的发展提供了广阔空间和有力支持，为地区国家人民带来诸多实际利益，成为各成员国提升自身国际影响力、实现发展进步的重要平台。总体来看，近七成受访者认同本国在上合组织框架下获得了更多参与全球治理的机会，超过六成受访者认同上合组织促进了本国的可持续发展和现代化进程，超过七成受访者对上合组织能为地区乃至全球发展与合作作出贡献持有积极肯定预期。

二、中国贡献：为各成员国发展提供有益借鉴

作为创始成员国，中国通过制度创新与经验共享持续为上合组织发展注入动能。自加入上合组织以来，中国积极与其他上合组织成员国在经贸、基础设施建设、现代农业、能源等领域开展广泛而深入的务实合作，以开放姿态分享中国发展理念和治理方案，共享中国发展机遇和实践成果，推动成员国共同发展。民调数据显示，95%的受访者认为中国的发展经验值得本国借鉴；同样有95%的受访者认同与中国合作能为本国的发展和现代化建设带来积极影响，其中，“促进经贸便利化”获最多认可，其次为“提高农业技术水平”“促进高科技发展”“完善基础设施建设”和“助力农村脱贫减贫”。

中国积极推进高质量共建“一带一路”与本地区区域合作倡议及各成员国发展战略对接。调查数据显示，超过七成受访者支持本国继续深度参与高质量共建“一带一路”，巴基斯坦、塔吉克斯坦的支持率最高，超过八成。印度虽未正式加入共建“一带一路”倡议，但超七成印度受访者支持与中国加强在产业链、供应链、互联互通等领域的合作。

上合组织成员国强调文化领域的合作。近年来，中国通过举办传统医学论坛、民间友好论坛、青年交流营、青年发展论坛等活动，为成员国不同文明间的交流对话、互学互鉴搭建沟通桥梁和平台，促进民心相通。数据显示，中国举办的青年交流活动总体上获民意青睐比例为87%，九成受访者未来愿意来访中国，超过七成选择来华旅游。民调数据体现了成员国民众对增进相互了解和认知、促进相知相亲的极大热情。

三、家园愿景：继续深化多领域合作，提升国际话语权和影响力

上海合作组织影响力、凝聚力和感召力不断提升，已从6个创始成员国扩大为26个国家参与的“上合组织大家庭”，各方在上合组织框架下不断深化政治安全、互联互通、经贸投资、绿色发展、人文交流等务实领域合作，积极推进数字经济、人工智能等前沿领域的合作。大多数受访者看好上合组织的未来发展，超过九成受访者期待各成员国在上合组织框架下进一步加强经济、科技、安全以及人文交流合作。

为了加快区域经济一体化进程，各方积极推动落实成员国扩大本币结算份额，积极推进筹建上海合作组织融资平台。总体上，上合组织国家扩大本币支付和结算份额在成员国民众中获得72%的支持率。这一数据反映出各成员国希望通过深化金融合作，进一步增强自身经济的稳定性和自主性的诉求，提升上合组织在国际经济舞台上的影响力与话语权。

2024年上合组织阿斯塔纳峰会后，中国正式接任上合组织2024至2025年轮值主席国。作为横跨欧亚大陆的重要多边机制，上合组织正以务实合作回应时代命题，为推动构建新型国际关系注入新动能，为完善全球治理继续贡献“上合方案”和“上合力量”。

(责编：宋心蕊、杨光宇)