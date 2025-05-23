人民网记者 崔译戈

近日，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议在北京举行。接受人民网专访的专家学者表示，本次会议在中拉论坛正式运行十周年之际召开，为中拉关系长远发展擘画蓝图，向世界发出团结协作、共迎挑战的“中拉声音”。

中拉同属发展中国家，经济互补性强，发展战略相互契合，是平等互利、共同发展的全面合作伙伴，也是全球治理的积极参与者和贡献者，双方合作具有强大内生动力。2014年7月，习近平主席同拉美和加勒比国家领导人共同宣布建立中拉论坛。2015年1月，中拉论坛首届部长级会议在北京举行，正式开启中拉关系双边合作与整体合作并行互促的新阶段。

习近平主席在重要讲话中强调，中拉已经成为携手共进的命运共同体，其鲜明底色是平等相待，强大动力是互利共赢，胸怀品格是开放包容，根本追求是造福人民，具有蓬勃生命力和广阔发展前景。

“中拉合作造福双方、惠及世界。”中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营表示，中拉论坛成立10年来，设立部长级会议、中国—拉共体“四驾马车”外长对话、国家协调员会议等机制，已搭建起中拉整体合作的四梁八柱。中拉合作领域不断拓展，合作成果丰硕。

宋均营说，当前，世界百年变局加速演进，多重风险交织叠加，历史再一次走到了团结还是分裂、合作还是对抗的十字路口。今年是中拉论坛正式运行十周年，本次会议的举行正当其时。

中国现代国际关系研究院拉美研究所执行所长孙岩峰表示，中拉论坛成立以来，影响力和认可度在拉美地区不断提升。孙岩峰认为，拉共体轮值主席国哥伦比亚总统佩特罗、巴西总统卢拉、智利总统博里奇三位拉美国家元首出席中拉论坛第四届部长级会议，表明拉方对中拉论坛的高度认同，希望以中拉整体合作推动中国与拉美和加勒比国家双边合作。

中拉合作前景广阔，双方以团结协作应对风险挑战，以互利合作共谋发展繁荣。本次会议通过了《中国—拉共体论坛第四届部长级会议北京宣言》和《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2025－2027）》，达成超过100项三年合作项目。中方还宣布20项支持拉美发展的举措。

宋均营表示，《北京宣言》反映了中拉对中拉关系、当前地区和国际问题的共识，体现了中拉双方求和平、谋发展、促合作的坚定决心；《共同行动计划（2025—2027）》则为未来三年双方各领域务实合作作出具体规划。

作为本次会议的最突出的亮点之一，中方宣布启动团结、发展、文明、和平、民心“五大工程”，为中拉命运共同体建设明确了方向。

宋均营分析，五大工程联系紧密，形成一个有机的整体。团结是合作的前提和基础，当前国际局势日趋复杂，中拉作为发展中国家、全球南方的重要成员，在涉及到彼此核心利益和重大关切的问题上协调立场，共同发声，维护彼此公正合理的合法权益。发展、文明、和平工程分别与中方提出的全球发展倡议、全球文明倡议、全球安全倡议相契合，拉方代表高度赞赏习近平主席提出的对拉合作新倡议和系列全球倡议，未来中拉双方将继续致力于推动上述倡议在拉美落地生根。民心工程以民生为导向，促进中拉双方社会人文交流，夯实中拉合作的民意基础，惠及双方民生福祉。

“相知无远近，万里尚为邻。”独立自主、发展振兴的共同梦想把中拉双方紧紧团结在一起。宋均营指出，面向未来，中拉双方将继续共同推动中拉命运共同体建设走深走实，为全球南方国家团结合作树立榜样，推动全球治理向更加公正合理的方向发展。

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