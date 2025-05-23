人民网迪拜5月23日电 （张志文、刘奕）安曼消息：5月21日，由安曼中国文化中心与甘肃省文化和旅游厅联合主办的“茶和天下——甘肃文旅推广”活动首次在约旦萨尔特市成功举办。

萨尔特文化发展委员会主任卡尔敦·克里萨特在欢迎辞中说，他对甘肃代表团的到来表示热烈欢迎，并高度评价此次文化交流活动的积极意义，表示萨尔特市民十分珍视与中国朋友的每一次交流机会。

甘肃省文化和旅游厅副厅长龚佳佳在致辞中表示，虽然中国与约旦相距遥远，但拥有对多样文明的共同尊重与欣赏。她指出，此次活动不仅带来了极具甘肃特色的艺术表演和文化展示，也传递了中国人民对约旦人民的诚挚情谊与美好祝愿。她祝愿中约友谊如沙漠中明媚的阳光般温暖、如丝绸之路般绵延长久。

甘肃艺术家们为现场观众呈现了舞蹈《千佛》、民乐合奏约旦乐曲、琵琶独奏《十面埋伏》、舞蹈《反弹琵琶伎乐天》等精彩作品，融合民族风情与时代气息，赢得热烈掌声。活动特别邀请约旦当地艺术家同台演出阿拉伯传统乐曲，展现出中约文化交融、和合共生的美好画面。

中国艺术家表演精美舞蹈。安曼中国文化中心供图

非遗展示区前人头攒动，潮州功夫茶非遗传承人杨佩琳现场展示中国茶的冲泡、饮用并向观众讲解中国茶文化的礼仪，引发大家浓厚兴趣，纷纷前来品尝。蛋雕技艺非遗传承人杨星国融合传统工艺与现代创意将阿拉伯书法与蛋雕结合，作品深受约旦民众喜爱。麦秆画非遗传承人唐彩萍以古朴细腻的手法展示了麦秆画这一传统工艺瑰宝。皮影戏非遗传承人张治文则现场展示了精细的雕工，以形象生动、色彩艳丽的皮影形象吸引了众多民众驻足欣赏。中医体验区尤为火爆，不少观众排队体验针灸、脉诊与健康咨询。资深中医师毛立亚细致讲解中医诊疗原理，并现场为大家诊疗。

当地小朋友体验中国茶文化。安曼中国文化中心供图

不少参与活动的当地市民表示，这是他们首次近距离接触中国文化，并热切表达对中国文化的喜爱之情。

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