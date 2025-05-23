人民网迪拜5月22日电 （记者任皓宇）约旦旅游和文物部近日公布数据显示，2025年1月至4月约旦共接待国际游客超过210万人次，同比增长19%；第一季度实现旅游收入12.17亿约旦第纳尔（约17亿美元），同比增长8.9%。《约旦时报》报道指出，通过升级基础设施、改善游客整体体验以及推广多元化旅游类型等举措，约旦旅游业实现持续复苏发展。

旅游业是约旦的支柱产业之一。约旦政府高度重视旅游业发展，推出一系列举措推动旅游业可持续发展，包括拓展航线网络、加强旅游从业人员监管、丰富旅游产品服务等。除了死海、佩特拉古城、月亮谷等标志性景点外，约旦其他地区的旅游项目也实现蓬勃发展。位于约旦西北部的阿杰隆地区就以历史底蕴与自然美景的交融吸引越来越多的游客。

阿杰隆地区景色。约旦旅游局供图

阿杰隆地区拥有古老的城堡、森林覆盖的山脉，还推出了音乐表演、人气市集等旅游体验活动，受到游客青睐。据约旦通讯社报道，阿杰隆地区旅游活动日益活跃，森林保护区等景点游客需求旺盛，木屋等旅游产品在高峰期预订率达到90%。

阿杰隆地区景色。约旦旅游局供图

作为全球最重要的旅游市场之一，中国也被视为约旦旅游业发展的重要潜力市场。据约旦旅游部门数据，2025年1月至4月共有超过5000名中国游客前往约旦，较去年同期增长9.9%。约旦旅游和文物大臣艾纳卜表示，约旦和中国虽然相距遥远，但有很多共通之处，期待能有更多中国游客到访。

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