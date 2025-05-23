人民网约翰内斯堡5月22日电 （张茜）5月20日，正值电视诞生百年之际，中国家电领军企业海信在坦桑尼亚达累斯萨拉姆隆重举办2025年新品发布会，正式推出当地市场尺寸最大、技术最先进的电视产品——116英寸RGB MiniLED电视116UX。同时，海信还展示了其在全球智慧家居领域的最新成果，彰显了“中国智造”在全球科技舞台上的领先实力。

发布会现场照片。海信供图

作为本次发布会的核心亮点，116UX电视是全球首款搭载RGB MiniLED背光系统的大尺寸电视，代表当前显示技术的前沿水平。产品配备海信第七代自研图像处理芯片Hi-View AI Engine X，通过AI感知算法与3D光色协同调控，实现色彩还原、亮度对比、能效表现等方面的全面突破，重新定义高端电视体验。

发布会现场照片。海信供图

“产品力的跃升，源于长期的技术积累与持续创新。”海信国际营销中东非区域总裁欧扬在会上表示，海信将继续依托领先的显示与AI技术，为非洲用户提供更沉浸、更智能、更绿色的高品质数字生活，助力地区实现数字化转型。公司计划在2027年前，成为中东非地区家电市场第一品牌。围绕这一目标，海信将坚持五大战略支柱：多品牌协同、高端产品引领、智能化建设、区域市场深耕与品牌影响力提升。

海信自1996年进入南非市场以来，持续深化“走出去”战略，稳步拓展区域布局。目前已在南非建成制造基地，并于2024年在迪拜设立首个区域研发中心，专注于本地化产品与服务开发，积极融入当地发展。

根据全球权威调研机构Omdia发布的数据，2024年海信大屏电视产品市场份额稳居全球第一，展现出中国品牌在全球高端电视市场的强劲竞争力。

作为绿色智能制造的代表作，116UX在实现超高清、高亮度的同时，能效较传统高端电视提升约20%，并获得Pantone色彩认证与杜比视界认证，兼顾技术先进性与环保理念。

发布会期间，海信还同步展示了自主研发的智慧家居平台ConnectLife的最新成果。该平台通过AI与物联网深度融合，实现多品类家电的互联互通、语音控制与智能场景联动，为非洲家庭带来高效便捷的智慧生活体验，加速当地智慧家庭生态的落地。

海信国际营销中东非大区副总裁、南非公司总经理刘巍表示，本次在坦桑尼亚的发布，不仅引入全球领先的显示技术，也体现了海信深耕非洲多年，坚持以人为本，扎根非洲，用心做产品善待客户，用心做经营善待员工，用心做公益善待社会的经营理念。公司将始终秉持“以诚信立企，打造共生价值，造福南部非洲社会”的发展愿景，持续以高品质的产品及卓越的服务满足南部非洲市场的多样化需求。

业内人士指出，非洲市场正处于消费升级与技术迭代的关键阶段。海信凭借深厚的技术积淀和对本地市场的深入理解，正加速推动“中国智造”在全球高端市场的崛起。116UX的发布，既是海信“预研一代、储备一代、上市一代”研发模式的成果体现，也标志着中国企业以创新实力积极参与全球高质量发展合作的新实践。

未来，海信将坚定推进全球化战略，持续提升自主品牌影响力，以“世界一流”标准引领高质量发展，为全球用户创造更加智能、绿色、美好的生活体验。

(责编：苏缨翔、杨牧)