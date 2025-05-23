人民网布鲁塞尔5月22日电 （记者牛瑞飞）为庆祝中欧建交50周年，5月21日，由中国驻欧盟使团支持，布鲁塞尔中国文化中心和欧洲旅游委员会共同主办的“中欧小艺术家明信片设计展”在布鲁塞尔中国文化中心开幕。中国驻欧盟使团公使朱京，中国驻比利时大使馆参赞高炜，欧洲旅游委员会执行主席桑坦德，布鲁塞尔大区议员艾特巴拉，中欧文化交流协会名誉主席、比利时著名建筑师戈建，部分参展小艺术家以及当地各界友好人士等80余人出席开幕活动。

图为活动现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

开幕式当天，正值中国传统二十四节气中的“小满”。“小满”寓意着成长与丰收的希望。来自中国的高元泽小朋友和来自比利时的艾玛小朋友搭档担任主持。本次展览以“童心映未来 中欧谱新篇”为主题，通过青少年儿童设计明信片来促进中欧文化交流和旅游往来。由中国和比利时、法国、德国、芬兰、意大利等欧盟成员国儿童亲手绘制的350幅作品参展，从中精选出的50幅作品在开幕式上放大展出。小艺术家们用彩色的画笔和无穷的想象力，描绘出他们眼中和心中的中欧文化地标和风景名胜，希冀世界和平、中欧友谊长存。

图为活动现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

中国驻欧盟大使蔡润、中国驻比利时大使费胜潮、欧洲旅游委员会执行主席桑坦德、比利时联邦议会参议院议员埃尔哈吉、迪南市市长福尔诺克斯、比利时中国经贸委员会主席德威特等十余位中欧各界人士专门为此次明信片设计展题写的祝福寄语，也在展览中展出。

朱京在致辞中表示，在5月6日驻欧盟使团举办的庆祝中欧建交50周年招待会上，孩子们的明信片作品提前亮相，广受好评。青少年儿童是中国与欧盟友谊与合作的未来，期待今后看到中欧未来一代更多交流与往来。

桑坦德在致辞中提及，回顾中欧半个世纪合作历程的同时，我们也满怀希望地展望未来。愿这些明信片激励我们以相互尊重、共同探索、共筑梦想为基础，持续深化伙伴关系，不仅在政府之间，更在双方民众之间。

开幕式活动当天，旅比知名华人书画家张文海带领孩子们以纪念中欧建交50周年为主题，创作了一幅长卷。

图为活动现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

除在中国驻欧盟使团举办的庆祝中欧建交50周年招待会上广受好评之外，受比利时天堂动物园邀请，5月14日，明信片还在中国金丝猴抵达动物园的欢迎仪式上亮相，受到出席嘉宾和游客们的热烈欢迎。与此同时，为促进中欧旅游发展，明信片被投放到法国的巴黎和里尔、比利时迪南、荷兰鹿特丹、芬兰图尔库，以及中国的上海、广州、杭州、秦皇岛等中欧城市的游客中心及景点，供各国游客免费取用。开幕式现场，大家一同观看了本次活动历程的回顾视频，中欧青少年儿童们也通过屏幕，表达了对中欧建交50周年的美好祝愿，并邀请欧洲朋友去中国旅游，邀请中国朋友来欧洲看看。

(责编：苏缨翔、杨牧)