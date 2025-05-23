人民网曼谷5月21日电 （记者简承渊）5月19日，中国驻泰国大使韩志强率驻泰国使馆外交官走进泰国WHA伟华工业园区，会见WHA集团主要负责人，并同园区部分中资企业代表座谈交流。

座谈会现场。中国驻泰国大使馆供图

企业代表在座谈会上介绍了他们的生产经营情况：

（一）本地员工占比普遍高达90%以上。重视保障员工福利待遇，积极开展技能培训，许多泰籍人士进入企业管理层。

（二）努力扩大与泰本地企业产业链合作。一家新能源车企已同35家本地企业建立采供关系，415个零部件来自本地合作伙伴。

（三）依法积极缴纳税款。一家轮胎企业尽管仍在享受税收减免政策期间，2024年缴纳企业所得税达6.2亿泰铢。

（四）促进泰国产业发展。各家企业在泰设立生产线普遍采用世界先进生产工艺，其中两家生产的分子筛和电动汽车电芯填补了泰国在该领域的空白。

（五）提高了泰国工业产品出口竞争力。与会企业产品大多用于出口，出口方向包括东南亚、南亚、中东、北美、欧洲等，日益呈现多元化。

（六）秉持“在泰为泰”理念，履行当地社会责任。积极参与当地社区公益、环境保护等活动，向学校、医院资助物资、向受灾地区和民众捐款捐物。WHA集团负责人对赴泰投资中国企业给予高度评价，表示截止目前已有326家中资企业入驻园区。园区中资企业重视依法依规开展生产经营，不仅带来先进的生产技术，还为本地员工提供良好的工资和福利待遇，欢迎更多中国企业来泰投资。

韩志强认真听取企业情况汇报后表示，尽管当前世界经济面临美国滥施关税等带来的挑战，但发展与合作是各国的普遍诉求，单边霸凌终难持久。投资合作是中泰经贸关系中的重要支柱和发展方向，中资赴泰投资符合企业国际化发展需求，契合泰国发展需要，造福当地社会和民众，是中泰睦邻友好合作的重要体现。中泰经济结构互补性很强，两国经贸合作蕴藏巨大潜力和发展空间。在泰中资企业要继续秉承“合作共赢”精神，提高依法依规生产经营的能力和本领，坚定信心，克服困难，争取更好业绩，为“中泰一家亲”和中泰命运共同体建设添砖加瓦。

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