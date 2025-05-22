新华社华盛顿5月21日电 美国总统特朗普21日在白宫会见到访的南非总统拉马福萨时突然展示一些视频和剪报，指责南非正出现“针对白人的种族屠杀”。对此，拉马福萨当场否认，并指出特朗普所谓南非白人正逃离暴力和“种族主义”法律的说法站不住脚。

5月21日，美国总统特朗普（右）在华盛顿白宫迎接到访的南非总统拉马福萨（中）。新华社记者 胡友松 摄

在这场被美国媒体称为“伏击”的会见中，特朗普突如其来的举动，导致本想借此行改善两国关系的拉马福萨大吃一惊。拉马福萨说，在南非，所有种族都受到暴力事件影响，其中黑人受影响最大。

5月21日，美国总统特朗普（右二）在华盛顿白宫迎接到访的南非总统拉马福萨（右三）。新华社记者 胡友松 摄

今年以来，南非与美国关系一直紧张。特朗普2月炮轰南非颁布的新版《征用法案》，指责南非政府“没收土地”构成对南非白人的“种族歧视”，并发布行政令宣布切断对南非援助。3月，南非驻美大使拉苏尔因在一次研讨会上称特朗普正在引领全球白人至上主义运动而遭美方驱逐。5月20日，美国国务卿鲁比奥在国会参议院一场听证会上称，美国选择不参加今年由南非主办的二十国集团会议，无论是外长级别还是总统级别，因为南非一贯与美国政策不一致。

5月21日，美国总统特朗普（左二）在华盛顿白宫迎接到访的南非总统拉马福萨。新华社记者 胡友松 摄

今年2月，南非国际关系与合作部发表声明说，美国涉南非行政令的基本前提“存在事实性错误”，且忽视了南非殖民主义和种族隔离的沉痛历史。“我们对这场旨在歪曲我们的国家而散播虚假信息的政治宣传运动表示担忧。令人失望的是，这种叙事方式似乎得到了美国决策者的认可。”

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