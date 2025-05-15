本报北京5月14日电 （记者罗珊珊）记者14日从商务部获悉，根据美国白宫5月12日发布的《修改对等关税税率以反映与中华人民共和国会谈情况的行政令》，美方已于美东时间5月14日凌晨00：01撤销根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的共计91%的关税，修改2025年4月2日第14257号行政令对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的34%的对等关税措施，其中24%的关税暂停加征90天，保留剩余10%的关税。同时，美方还下调或撤销对中国小额包裹（包括香港特别行政区小额包裹）加征的关税，将国际邮件从价税率由120%下调至54%，撤销原定于2025年6月1日起将从量税由每件100美元调增为200美元的措施。

鉴于美方根据中美经贸高层会谈共识撤销、暂停或调整有关对华加征关税，中方相应调整有关关税和非关税对美反制措施。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 02 版）

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