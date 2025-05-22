新华社罗马5月21日电（记者张馨文）联合国粮农组织21日在意大利首都罗马举行主题活动以庆祝第六个“国际茶日”。

今年的“国际茶日”主题为“同饮佳茗 共创美好生活”。粮农组织总干事屈冬玉在致辞中强调了茶产业对保障粮食安全、支持农村经济和增强抗冲击能力的重要意义。他说，茶不仅是一种饮品，更是全球数百万人的“生命线”。茶产业仍面临包括价格波动、融资渠道有限、技术不足以及气候相关风险等诸多挑战。他呼吁全球协同努力，推动茶产业转型，充分释放其巨大潜力。

当天，粮农组织宣布6项新认定的全球重要农业文化遗产系统，其中有中国福建福鼎白茶文化系统和巴西马黛茶传统农林兼作体系。

多个茶叶在其社会经济中具有重要地位的国家代表团参加了当天的主题活动。与会各方参与有关茶叶市场和贸易的对话，分享茶文化遗产和传统相关经验。现场还提供传统茶艺品鉴，以及体现茶文化与生态价值的摄影展览。

2019年，联合国大会宣布将每年5月21日设立为“国际茶日”，以弘扬茶的经济、社会和文化价值，促进全球农业可持续发展。

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