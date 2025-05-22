新华社日内瓦5月21日电（记者王娅楠）第78届世界卫生大会期间，中国、法国、荷兰、卡塔尔、瑞士、智利20日在日内瓦共同举办了以“人人享有心理健康服务：全球行动与合作”为主题的边会。

中国国家卫生健康委医政司司长焦雅辉在边会上发言指出，中国心理健康和精神卫生工作经历了从注重“治已病”转向注重“治未病”，从“以精神障碍诊疗为中心”转向“以心理健康促进为中心”，逐步构建起具有中国特色的“预防为主、防治结合、均衡发展、公平可及”的现代化治理格局。

焦雅辉说，中国希望也期待与世界各国深化在心理健康和精神卫生领域的交流合作，加强管理服务方面的政策交流和实践探讨，共同促进诊疗技术、诊疗理念和管理模式革新，为促进全球医疗卫生事业发展、推动建设一个“人人享有心理健康服务”的美好世界贡献中国力量。

荷兰常驻联合国日内瓦办事处和其他国际组织代表保罗·贝克尔斯在边会发言中重点谈到儿童和青少年心理健康问题，他呼吁全社会共同负起责任，创造有利条件让儿童和青少年健康成长。

世卫组织助理总干事热罗姆·萨洛蒙在边会上表示，虽然全球心理健康服务资金不足，存在严重的可及性和质量缺口，但通过全球共同努力，仍取得了一定进展。截至2024年底，新增7000万人获得心理健康服务。联合国将举行非传染性疾病和心理健康高级别会议，萨洛蒙呼吁各国抓住机会作出有力承诺，为未来几年的心理健康服务发展奠定良好基础。

世界卫生组织、联合国儿童基金会、世界经济论坛等国际组织代表，多国政府官员和科研机构专家学者等140余人参加了这场边会。

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