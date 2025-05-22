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新加坡调整内阁　布局关键领域

2025年05月22日09:53 | 来源：新华网
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　　新华社新加坡5月21日电（记者刘春涛）新加坡总理黄循财21日召开新闻发布会，公布新一届内阁人事调整方案，旨在应对全球经济和地缘安全的不确定性，强化经济、国家安全、公共服务及社会政策四大关键领域的协同治理。

　　黄循财表示，颜金勇继续担任副总理，并将协调经济事务，同时兼任新加坡经济复原力特别工作组主席和新加坡金融管理局主席。尚穆根、陈振声和王乙康出任统筹部长，分别负责国家安全、公共服务和社会政策。

　　在经济领域，黄循财将继续领导财政部，颜金勇留任贸工部长，陈诗龙将专注于能源与科技事务并继续兼任人力部长。

　　在安全与外交方面，尚穆根继续担任内政部长；陈振声出任国防部长；维文继续出任外交部长。

　　在社会事务方面，王乙康任卫生部长，李智陞接任教育部长，马善高继续担任社会及家庭发展部长。

　　此次内阁调整中有6名资深部长退休，晋升与新任命政务官员共计13人，是近年来人数最多的一次。

　　根据安排，新内阁将于5月23日宣誓就职。

(责编：贾文婷、张悦)

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