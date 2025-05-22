新华社多哈/耶路撒冷5月21日电 热点问答｜加沙停火还能谈成吗

新华社记者汪强 王卓伦

据卡塔尔半岛电视台17日报道，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在卡塔尔首都多哈举行新一轮关于加沙地带停火与被扣押人员交换的谈判。卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德20日表示，谈判因“根本分歧”难以推进。

以色列总理办公室20日晚发表声明说，以方已接受美国提出的释放被扣押人员提议，但哈马斯仍坚持拒绝的立场。同日，哈马斯发表声明，指责以方“假装参与谈判进程”，实际上双方“没有进行过任何真正的谈判”。

加沙停火谈判为何久拖不决？后续局势将走向何方？

谈判为何久拖不决

新一轮谈判是在卡塔尔和美国的张罗下举行的。美国白宫发言人19日表示，美方“持续与冲突双方保持接触”，并强调“应释放所有人质”。

今年1月，以色列和哈马斯达成加沙地带停火协议，但第二阶段停火谈判迟迟未能推进。以方以哈马斯拒绝接受美国政府提出的后续停火方案和释放以方被扣押人员为由，自3月18日起恢复对加沙地带大规模空袭及地面行动，行动范围随后不断扩大。

分析人士指出，在加沙问题上，美以两国战略目标的分歧是谈判久拖不决的主因：美国希望通过施压推动哈马斯释放被扣押人员以换取停火窗口，避免冲突蔓延损害自身地区利益；以色列则倾向于通过军事手段压制哈马斯、削弱其地区影响力，坚持“彻底胜利”。

以色列媒体认为，以方为顾及美国等西方盟友，一直表现出愿意谈判的姿态。以《国土报》指出，在扩大对加沙地带军事攻势的“基甸战车”计划宣布启动前几个小时，以总理内塔尼亚胡仍宣称，以色列代表团正在卡塔尔“竭尽一切努力”争取达成被扣押人员获释协议。然而实际情况是，极右翼势力反复强调“没有击败哈马斯，战争就不会结束”。

后续局势走向何方

以色列总理办公室20日晚宣布，经过在多哈进行的约一周密集磋商后，以色列高级谈判代表将返回以国内进行磋商，工作层人员将继续留在多哈。

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德20日公开表示，以色列近期在加沙扩大军事攻势削弱了和平可能。他透露，过去数周的多哈谈判“毫无进展”，症结在于双方立场差异巨大，斡旋方无法弥合根本分歧。

分析人士指出，以色列强调哈马斯必须解除武装、领导层流亡并实现“加沙去军事化”；而哈马斯明确拒绝解除武装，要求以军撤出加沙，双方立场几无交集。

卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特对新华社记者说，各方在核心议题上立场僵硬，缺乏足够的政治空间与军事意愿作出实质性让步。加沙停火谈判在短期内难以取得突破。同时，以色列扩大在加沙的军事行动并实施封锁，势必将加剧人道危机，令加沙民众处境更加艰难。

赖特认为，和平机会虽仍存在，但正逐渐缩小，除非“以色列政府因国际社会压力或国内政治压力而重新评估政策，或哈马斯因内部或外部压力调整立场，谈判进程才有希望重新启动”。

(责编：贾文婷、张悦)