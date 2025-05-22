打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国粮农组织：中国增三项全球重要农业文化遗产系统

2025年05月22日09:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社罗马5月21日电（记者张馨文）联合国粮农组织21日宣布6项新认定的全球重要农业文化遗产系统，其中包括来自中国的浙江德清淡水珍珠复合养殖系统、福建福鼎白茶文化系统和甘肃皋兰什川古梨园系统。

　　截至目前，中国的全球重要农业文化遗产系统增至25项，数量继续保持世界首位。

　　据粮农组织介绍，中国浙江德清淡水珍珠复合养殖系统是一个历史悠久的“鱼蚌共生”复合养殖系统，该系统以珍珠蚌技术为核心，同时生产珍珠、水稻、丝绸等，集生物多样性保护、粮食安全保障和文化遗产传承于一身，为全球可持续农业、生态平衡和农村发展提供了宝贵经验。

　　福建福鼎白茶文化系统位于福建省福鼎市，当地的白茶种植融合了生态智慧和匠心工艺，以“绿雪芽”母株和自然萎凋工艺为核心，实现茶园与森林和农作物的有机共生。该系统不仅保存着18个茶树品种，还囊括除茶叶外的120多个其他农业物种，为构建生态与粮食体系韧性作出积极贡献。

　　甘肃皋兰什川古梨园系统位于甘肃省兰州市皋兰县什川镇，该系统融合果树栽培、种植业和养殖业于一体，兼具抗旱和防涝能力，能够维持农业生物多样性、保障粮食安全、改善农村生计。该系统地处黄土高原，是旱地农业高效适应缺水与易侵蚀土壤的典范。同时，该系统坚持传统多元种植模式，有效降低对化学投入品的依赖，为本地植物和昆虫物种撑起一把“保护伞”。

　　粮农组织气候变化、生物多样性及环境办公室主任卡韦·扎赫迪表示，优秀农业文化遗产系统堪称人与自然和谐共生的典范，历经世代赓续传承，不断弘扬光大。

　　巴西马黛茶传统农林兼作体系、墨西哥重要粮食作物和生物多样性祖传保护体系和西班牙兰萨罗特岛独特火山景观农业体系也一并正式入选全球重要农业文化遗产系统。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部