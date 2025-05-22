新华社罗马5月21日电（记者张馨文）联合国粮农组织21日宣布6项新认定的全球重要农业文化遗产系统，其中包括来自中国的浙江德清淡水珍珠复合养殖系统、福建福鼎白茶文化系统和甘肃皋兰什川古梨园系统。

截至目前，中国的全球重要农业文化遗产系统增至25项，数量继续保持世界首位。

据粮农组织介绍，中国浙江德清淡水珍珠复合养殖系统是一个历史悠久的“鱼蚌共生”复合养殖系统，该系统以珍珠蚌技术为核心，同时生产珍珠、水稻、丝绸等，集生物多样性保护、粮食安全保障和文化遗产传承于一身，为全球可持续农业、生态平衡和农村发展提供了宝贵经验。

福建福鼎白茶文化系统位于福建省福鼎市，当地的白茶种植融合了生态智慧和匠心工艺，以“绿雪芽”母株和自然萎凋工艺为核心，实现茶园与森林和农作物的有机共生。该系统不仅保存着18个茶树品种，还囊括除茶叶外的120多个其他农业物种，为构建生态与粮食体系韧性作出积极贡献。

甘肃皋兰什川古梨园系统位于甘肃省兰州市皋兰县什川镇，该系统融合果树栽培、种植业和养殖业于一体，兼具抗旱和防涝能力，能够维持农业生物多样性、保障粮食安全、改善农村生计。该系统地处黄土高原，是旱地农业高效适应缺水与易侵蚀土壤的典范。同时，该系统坚持传统多元种植模式，有效降低对化学投入品的依赖，为本地植物和昆虫物种撑起一把“保护伞”。

粮农组织气候变化、生物多样性及环境办公室主任卡韦·扎赫迪表示，优秀农业文化遗产系统堪称人与自然和谐共生的典范，历经世代赓续传承，不断弘扬光大。

巴西马黛茶传统农林兼作体系、墨西哥重要粮食作物和生物多样性祖传保护体系和西班牙兰萨罗特岛独特火山景观农业体系也一并正式入选全球重要农业文化遗产系统。

(责编：贾文婷、张悦)