新华社阿拉木图5月21日电（记者郑钰）首届中亚汉学大会21日在哈萨克斯坦阿拉木图举行。150余名来自中国及中亚各国的专家学者通过线上线下结合的方式参会，共同探讨中亚汉学现状与发展前景，加强中国与中亚国家间学术交流。

哈萨克斯坦议会上院议长阿希姆巴耶夫在贺信中表示，中国是中亚地区最重要的合作伙伴之一。中亚与中国的合作涵盖了从基础设施、贸易、教育、科学和文化等广泛领域。因此，此次大会作为中亚与中国专家学者互动交流的平台，其发展具有特殊意义。

中国驻阿拉木图总领事蒋薇在致辞中说，作为山水相连的好邻居、好伙伴，中哈在人文合作方面走在前列。中亚汉学研究已具备良好的政治基础，相信即将召开的第二届中国—中亚峰会将为中亚汉学发展开辟新前景。

阿拉木图市汉学家协会主席迪娜拉·道延表示，全面研究中国的语言文化、历史和现代发展趋势以及中国在国际政治中的地位，对中亚国家来说意义重大。从事汉学研究不仅仅是在了解中国，也是在正确引领中亚地区未来发展方向。

本届汉学大会由哈萨克斯坦“一带一路”科学与教育中心、北京语言大学世界汉学中心和阿拉木图市汉学家协会联合主办。大会下设汉学在中国—中亚合作中的作用、中亚地区汉语教学和中亚地区汉语言文学研究三个专题论坛。

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