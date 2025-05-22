新华网纽约5月21日电 为纪念故宫博物院成立100周年，“生生不息——故宫文创走进联合国”主题展暨特别事件邮票发布仪式19日在联合国总部举行。活动由故宫博物院与联合国中国书会共同主办，联合国可持续发展目标与领导力发展中心协办。

中国常驻联合国代表团临时代办耿爽、联合国副秘书长哈雷、联合国教科文组织纽约办事处主任明钦伯格以及来自30多个国家的常驻联合国大使、国际组织代表等共120余位嘉宾出席。

作为活动重要组成部分，联合国邮政管理局于“国际博物馆日”首次为单一博物馆发行特别事件版张——“故宫博物院成立100周年”纪念邮票。整版10枚邮票以故宫典藏花卉纹饰为题材，选取涵盖绘画、陶瓷、建筑等门类的代表性文物，展现中华文明“和谐共生”“生生不息”的文化理念。该举措被认为是中华优秀传统文化在国际舞台上的又一次重要亮相。

同期揭幕的“生生不息”故宫文创展聚焦文物活化、绿色环保、非遗传承、乡村振兴、无障碍文化等领域，体现故宫近年来在文化遗产保护与可持续发展方面的实践成果。展区设有先导影像、沉浸体验与互动展示环节，展品包括绿色材料文创、非遗花丝工艺饰品、残疾人文创等，旨在通过创新表达连接传统文化与当代社会。

故宫博物院副院长王跃工在致辞中表示，故宫博物院积极践行“平安故宫、学术故宫、数字故宫、活力故宫”发展理念，始终坚持“让文物活起来”的宗旨。此次活动借文创为桥梁，将中华文明的温度与厚度传递给世界，“让六百年紫禁城的文化积淀成为推动文明互鉴的时代力量”。

联合国副秘书长哈雷高度评价故宫博物院在文化保护和教育传播中的全球影响，表示博物馆是连接历史与未来的关键节点，为推动可持续发展发挥着不可替代的作用。

据悉，此次展览为“故宫文创海外行”首站，未来还将赴欧洲多国巡展。业内人士认为，故宫以文化创意为载体，正在构建全球了解中国文化的新窗口，为推动建设人类命运共同体注入文化动能。

5月19日，在位于纽约的联合国总部，嘉宾展示“故宫博物院成立100周年”特别事件邮票版张。

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