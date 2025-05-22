新华社柏林5月21日电（记者褚怡）德国经济专家委员会21日发布经济预测报告，预计2025年德国经济零增长，较此前增长0.4%的预期值明显下调，这意味着德国经济或将连续三年未能实现增长。

报告指出，当前德国经济仍处于明显的疲软周期。审批程序等因素持续制约整体经济增长，结构性变化正在加速演进，未来将波及目前仍保持强劲发展的行业与地区。

报告说，德国经济近期将面临两大关键影响因素：美国关税政策和德国财政刺激措施。德国经济专家委员会主席莫妮卡·施尼策尔说，美国关税政策给本已疲软的德国出口行业带来额外负担，若关税急剧且不可预测地上涨，出口下滑态势恐将进一步加剧。

报告认为，德国近期出台的财政刺激措施将从2026年起为基础设施建设投资和政府消费注入动力。同时，由于可支配收入增长加速，私人消费有望回暖。基于这些积极因素，预计2026年德国经济增速将回升至1%。

2023年和2024年，德国经济分别萎缩0.3%和0.2%，为自2003年以来首次出现连续两年经济下行。

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