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俄总统新闻秘书：俄乌和平协议备忘录工作正在积极推进

2025年05月22日09:44 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科5月21日电（记者包诺敏）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫21日表示，俄乌和平协议备忘录工作正在积极推进。

　　他在当天举行的一场简报会上说，这些工作的大部分内容“出于显而易见的原因，尚不能被公开”。他表示，俄罗斯欢迎所有希望协助解决俄乌冲突的国家的努力。

　　佩斯科夫还表示，俄乌两国进一步谈判的地点尚未决定。目前，俄罗斯正努力落实与乌克兰在土耳其伊斯坦布尔达成的千名战俘交换协议。

　　俄罗斯总统普京19日与美国总统特朗普通电话，双方商定俄方将提议并准备与乌克兰方面就未来可能达成的和平协议研究起草一份备忘录。备忘录将确定一系列主张，如解决危机的原则、可能达成和平协议的时间表，以及在达成相关协议的情况下临时停火等。

　　乌克兰总统泽连斯基19日晚在结束与特朗普通话后表示，乌方不会在领土问题上妥协，不会从其领土撤军。他还要求特朗普，不要在乌克兰未参与的情况下作出有关乌克兰的决定，这是对乌克兰至关重要的原则问题。

(责编：贾文婷、张悦)

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