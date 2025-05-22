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蒙古国举办活动庆祝“国际茶日”

2025年05月22日09:41 | 来源：新华网
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　　新华社乌兰巴托5月21日电（苏力雅）为庆祝“国际茶日”，为期三天的“茶和天下·雅集：紫玉茶香——品味东方的雅致生活工作坊”活动21日在蒙古国首都乌兰巴托拉开帷幕。

　　中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙出席活动时说，千百年来，茶承载着东方文明的智慧与哲思。从古丝绸之路到万里茶道，茶叶跨越山海，成为不同文明对话的纽带。这次活动将为大家介绍中国独特的紫砂陶器制作技艺和雅致的饮茶文化。希望通过茶艺表演、紫砂陶制作体验、文化展览等丰富形式，向蒙古国的朋友们展现中国茶文化的深厚底蕴，传递“和合共生”的东方理念。

　　当天，宜兴紫砂文化体验馆馆长、紫砂工艺师葛韬在活动现场举办了“紫玉茶香”紫砂艺术讲座，介绍紫砂文化的历史传承与工艺特色。

　　2019年，联合国大会宣布将每年5月21日设立为“国际茶日”，以弘扬茶的经济、社会和文化价值，促进全球农业可持续发展。

　　此次活动由中国文化和旅游部、中国驻蒙古国大使馆主办，乌兰巴托中国文化中心、中外文化交流中心承办。

(责编：贾文婷、张悦)

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