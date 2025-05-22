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货币期权交易员看空美元情绪达历史最高

2025年05月22日09:40 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月21日电　美国彭博新闻社21日报道说，一项指标表明，货币期权交易员对美元今后一年间走势的看空情绪达到历史顶峰。美元指数当天再次跌破100。

4月8日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）

4月8日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社发（郭克摄）　　

　　彭博社提供的数据显示，“一年期风险逆转”指标跌至负27个基点，为彭博社自2011年起记录这项数据以来的最悲观水平。

　　“风险逆转”是货币期权市场一项关键指标，通过为特定方向的期权收取更高的隐含波动率溢价，来反映市场对某种货币的方向性预期。据彭博社“一年期风险逆转”指标，美元看跌期权比看涨期权贵出27个基点，表明交易员已为对冲美元今后一年间贬值风险支付较高溢价。

　　彭博社认为，市场近月来日趋看空美元，归因于美国政府经济政策朝令夕改。这令市场对美国政府决策的可预测性和美国经济增长预期产生疑虑。

　这是2019年9月18日在美国首都华盛顿拍摄的美元纸币。新华社记者刘杰摄

　这是2019年9月18日在美国首都华盛顿拍摄的美元纸币。新华社记者刘杰摄

　　美国财政持续恶化同样令美元承压。国际信用评级机构穆迪16日宣布，决定将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1，缘于美国政府债务和利息支付比例增加。穆迪宣布降级后的第一个交易日，30年期美国国债收益率盘中突破5%，美元对10种非美货币汇率下跌。

　　美国雷蒙德-詹姆斯合伙公司分析师团队在最新发布的研报中写道：“更令人担忧的是，美国政府持续缺乏政治意愿化解日益恶化的财政前景。”

　　路透社报道，投资者和外汇策略师都认为美元已被高估多年，但因美国经济曾保持增长势头，做空美元屡屡受挫。报道评论，做空美元受挫的情况可能发生改变。

　　位于美国纽约的渣打银行汇率研究部负责人史蒂夫·英格兰德说，尽管关税谈判最新进展可能令市场出现些许平静，但并不解决美国面临的长期信心问题，“美元走软的故事尚未结束”。

　　路透社提供的数据显示，美元指数相较1月高位下跌大约10.6%。美国商品期货交易委员会最新数据显示，投机者所持美元净空头头寸达173.2亿美元，接近2023年7月以来最高水平。（卜晓明）

(责编：贾文婷、张悦)

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