打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

越来越多境外游客选择小众旅游地深度探索中国

2025年05月22日09:35 | 来源：新华网
小字号

2024年9月，英国游客汤姆·皮科克-纳齐尔（右二）和同行游客在贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县参观游览（资料照片）。新华社发

2024年9月，英国游客汤姆·皮科克-纳齐尔（右二）和同行游客在贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县参观游览（资料照片）。新华社发

　　新华社兰州5月21日电 题：越来越多境外游客选择小众旅游地深度探索中国

　　新华社记者何问、王学涛、白旭

　　一座中国北方传统四合院中，来自法国的约翰·詹迈特和妻子手握咖啡，享受着片刻惬意。漫步在山西省历史悠久的平遥古城。

　　“昨晚街道都被灯笼点亮，非常浪漫梦幻。”詹迈特说：“街上很多年轻女孩男孩穿着中国传统服装，这表明他们非常热爱自己的文化与历史。”

　　中国国产3A游戏《黑神话：悟空》展现的中国文化深深吸引了詹迈特夫妇。于是，他们策划了一场深入体验的旅程，行程涵盖首都北京、山西平遥、西北古都西安，以及南方风光旖旎的广西壮族自治区。这些地方既有现代都市，又有传统文化体验地。

　　“在西方世界，人们对中国存在误解，所以亲眼看到中国的真实面貌很有必要。”在实地探访后，詹迈特感受到中国很安全、干净，人们也非常友善、热心。

　　在许多外国游客的印象中，中国最显著的文化符号是长城、大熊猫或上海林立的摩天大楼。而如今，随着中国持续优化签证政策，外国游客的目光正逐渐从“打卡”著名景点转向那些鲜为人知的目的地。更多人像詹迈特夫妇一样，选择通过多样旅程深度探索中国。

　　截至今年5月初，中国对38个国家宣布单方面30天免签，并将54国游客的过境免签停留时间延长至240小时。国家移民管理局发布数据显示，2024年，全国移民管理机构累计查验出入境外国人6488.2万人次，同比上升82.9%。2025年第一季度，这一数字达1743.7万人次，同比上升33.4%。

　　从“五一”期间在去哪儿平台上用非中国护照预订国内机票情况来看，北上广深杭稳居入境游前五，成都、厦门、南京、重庆、海口等作为目的地，入境游增长一倍。除了一线城市，外国朋友在中国也开始深入探索更多地方。

　　从使用护照预订国内酒店情况来看，珠海“五一”期间外籍旅客预订酒店量增长七成，青岛增长六成，武汉增长五成。与此同时，记者看到北京一些远离传统景点的居民区中的酒店、餐馆甚至理发店，也迎接了络绎不绝的外国顾客。

5月14日，法国游客在山西平遥古城合影留念。新华社记者 王学涛 摄

5月14日，法国游客在山西平遥古城合影留念。新华社记者 王学涛 摄

　　在地处中国西北内陆的甘肃省，越来越多外国游客走进了莫高窟等历史文化遗址。在地处机场的甘肃省博物馆文创商店，店铺销售经理康莫北接待了不少来自澳大利亚、泰国、日本等国游客。“他们中有的已经参观过地处兰州市区的甘肃省博物馆，还有一些拿着在‘小红书’上看到的图片来寻找文创产品。”她说。

　　为了更好地服务这些海外游客，这一文创商店专门配置了可供外卡刷卡的POS机，还对店内职工加强了外语培训。

　　这一旅游新趋势也为行业发展带来了新机会。

　　为了满足外国游客对非传统目的地和深度文化体验的需求，去年陈宛妮与陈敏共同创办了“环游探索者”旅行机构，专门组织美食、探险和文化等主题旅行。陈宛妮介绍，已有订单中60%的新客户都来自老客户的推荐，有些游客还选择了多次参团。

　　“旅游不仅是一项产业，更是外国人了解中国的一扇窗口。”陈敏表示，如今的游客不仅仅满足于传统景点的观光，而是主动提出希望前往更多“不一样的地方”，这也是中国旅游业发展正走向成熟的表现。

　　去年9月，来自英国的汤姆·皮科克-纳齐尔通过免签政策首次来到中国。他通过“环游探索者”定制了一个为期十天的中国游行程，他不仅去了北京、西安等热门目的地，还深入中国西南地区的贵州省。

　　相比北京的现代都市风貌，贵州的山谷风光和民族风情同样令皮科克-纳齐尔惊艳。“我已经爱上了中国，这主要是因为我们选择了‘不走寻常路’。如果只是逛大城市、吃热门餐厅，这趟旅行可能就变得和其他国家一样，平淡无奇。”他说。

　　皮科克-纳齐尔说，真正的中国不仅美食丰富、文化多元，而且城市氛围多变，每次转角都能遇见截然不同的街区和场景。

　　携程集团区域政务总经理孙为立分析认为，越来越多外国游客深入中国的热潮，是签证便利、支付优化、交通发达和线路多样等多方因素共同作用的结果。

　　以不断升级的“火车游”为例，如今仅需乘坐一辆火车专列，便可从四川出发，漫游新疆全域8000公里。

　　5月18日，Y444次“熊猫专列·成都号”满载着109位中外游客开启了为期16天的“全景南北疆极致之旅”。截至目前，“熊猫专列·成都号”5月至10月共计10趟次的新疆线产品已全部售罄，其中70%为入境游客。

　　此外，影视作品、电子游戏和社交媒体也让中国“魅力”加速“出海”，吸引更多海外受众。“我们现在更加开放、自信。”孙为立说。

　　“中国太大了，”詹迈特说，“我可能得花一个月时间，才能真正了解中国的魅力。”

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部