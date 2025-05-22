2024年9月，英国游客汤姆·皮科克-纳齐尔（右二）和同行游客在贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县参观游览（资料照片）。新华社发

新华社兰州5月21日电 题：越来越多境外游客选择小众旅游地深度探索中国

新华社记者何问、王学涛、白旭

一座中国北方传统四合院中，来自法国的约翰·詹迈特和妻子手握咖啡，享受着片刻惬意。漫步在山西省历史悠久的平遥古城。

“昨晚街道都被灯笼点亮，非常浪漫梦幻。”詹迈特说：“街上很多年轻女孩男孩穿着中国传统服装，这表明他们非常热爱自己的文化与历史。”

中国国产3A游戏《黑神话：悟空》展现的中国文化深深吸引了詹迈特夫妇。于是，他们策划了一场深入体验的旅程，行程涵盖首都北京、山西平遥、西北古都西安，以及南方风光旖旎的广西壮族自治区。这些地方既有现代都市，又有传统文化体验地。

“在西方世界，人们对中国存在误解，所以亲眼看到中国的真实面貌很有必要。”在实地探访后，詹迈特感受到中国很安全、干净，人们也非常友善、热心。

在许多外国游客的印象中，中国最显著的文化符号是长城、大熊猫或上海林立的摩天大楼。而如今，随着中国持续优化签证政策，外国游客的目光正逐渐从“打卡”著名景点转向那些鲜为人知的目的地。更多人像詹迈特夫妇一样，选择通过多样旅程深度探索中国。

截至今年5月初，中国对38个国家宣布单方面30天免签，并将54国游客的过境免签停留时间延长至240小时。国家移民管理局发布数据显示，2024年，全国移民管理机构累计查验出入境外国人6488.2万人次，同比上升82.9%。2025年第一季度，这一数字达1743.7万人次，同比上升33.4%。

从“五一”期间在去哪儿平台上用非中国护照预订国内机票情况来看，北上广深杭稳居入境游前五，成都、厦门、南京、重庆、海口等作为目的地，入境游增长一倍。除了一线城市，外国朋友在中国也开始深入探索更多地方。

从使用护照预订国内酒店情况来看，珠海“五一”期间外籍旅客预订酒店量增长七成，青岛增长六成，武汉增长五成。与此同时，记者看到北京一些远离传统景点的居民区中的酒店、餐馆甚至理发店，也迎接了络绎不绝的外国顾客。

5月14日，法国游客在山西平遥古城合影留念。新华社记者 王学涛 摄

在地处中国西北内陆的甘肃省，越来越多外国游客走进了莫高窟等历史文化遗址。在地处机场的甘肃省博物馆文创商店，店铺销售经理康莫北接待了不少来自澳大利亚、泰国、日本等国游客。“他们中有的已经参观过地处兰州市区的甘肃省博物馆，还有一些拿着在‘小红书’上看到的图片来寻找文创产品。”她说。

为了更好地服务这些海外游客，这一文创商店专门配置了可供外卡刷卡的POS机，还对店内职工加强了外语培训。

这一旅游新趋势也为行业发展带来了新机会。

为了满足外国游客对非传统目的地和深度文化体验的需求，去年陈宛妮与陈敏共同创办了“环游探索者”旅行机构，专门组织美食、探险和文化等主题旅行。陈宛妮介绍，已有订单中60%的新客户都来自老客户的推荐，有些游客还选择了多次参团。

“旅游不仅是一项产业，更是外国人了解中国的一扇窗口。”陈敏表示，如今的游客不仅仅满足于传统景点的观光，而是主动提出希望前往更多“不一样的地方”，这也是中国旅游业发展正走向成熟的表现。

去年9月，来自英国的汤姆·皮科克-纳齐尔通过免签政策首次来到中国。他通过“环游探索者”定制了一个为期十天的中国游行程，他不仅去了北京、西安等热门目的地，还深入中国西南地区的贵州省。

相比北京的现代都市风貌，贵州的山谷风光和民族风情同样令皮科克-纳齐尔惊艳。“我已经爱上了中国，这主要是因为我们选择了‘不走寻常路’。如果只是逛大城市、吃热门餐厅，这趟旅行可能就变得和其他国家一样，平淡无奇。”他说。

皮科克-纳齐尔说，真正的中国不仅美食丰富、文化多元，而且城市氛围多变，每次转角都能遇见截然不同的街区和场景。

携程集团区域政务总经理孙为立分析认为，越来越多外国游客深入中国的热潮，是签证便利、支付优化、交通发达和线路多样等多方因素共同作用的结果。

以不断升级的“火车游”为例，如今仅需乘坐一辆火车专列，便可从四川出发，漫游新疆全域8000公里。

5月18日，Y444次“熊猫专列·成都号”满载着109位中外游客开启了为期16天的“全景南北疆极致之旅”。截至目前，“熊猫专列·成都号”5月至10月共计10趟次的新疆线产品已全部售罄，其中70%为入境游客。

此外，影视作品、电子游戏和社交媒体也让中国“魅力”加速“出海”，吸引更多海外受众。“我们现在更加开放、自信。”孙为立说。

“中国太大了，”詹迈特说，“我可能得花一个月时间，才能真正了解中国的魅力。”

(责编：贾文婷、张悦)