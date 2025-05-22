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新华鲜报丨国际茶日，一片树叶写传奇！

2025年05月22日09:30 | 来源：新华社
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　　茶，神奇的“东方树叶”，全球三大饮品之一。起源于中国，盛行于世界。

　　5月21日是国际茶日。农业农村部最新数据显示，我国茶园面积稳定在5000万亩左右，2024年茶叶产量达到370多万吨。

2025年3月25日，茶农在杭州西湖龙井茶园里采摘明前茶嫩芽（无人机照片）。新华社发（龙巍摄）

2025年3月25日，茶农在杭州西湖龙井茶园里采摘明前茶嫩芽（无人机照片）。新华社发（龙巍摄）

　　从“人在草木间”蕴含的人与自然和谐共生理念，到“柴米油盐酱醋茶”的烟火气，再到“客人来了泡杯好茶”的好客知礼……融入华夏文明基因的茶，与国人已相伴千年。

　　一杯好茶，不仅给人带来生活的美好享受，还承载着经济、科技、文化等多方面价值。让我们一起知茶、爱茶，共品茶香茶韵，共享美好生活。

4月26日，在重庆市綦江区石角镇新农村，采茶姑娘在茶园内采摘鲜茶叶。新华社发（李晓果 摄）

4月26日，在重庆市綦江区石角镇新农村，采茶姑娘在茶园内采摘鲜茶叶。新华社发（李晓果 摄）

　　——一片叶子富了一方百姓

　　初夏时节，河南信阳浉河区浉河港镇。文新茶村入口处，车辆一早就排起长龙。

　　在万亩茶海拍照打卡、品尝信阳毛尖冰激凌、体验非遗炒茶技艺……刚刚过去的“五一”假期，这家相当于140个足球场面积的国家4A级茶主题景区，吸引了超过16万人次游客。

　　文新茶村由河南信阳文新茶叶有限责任公司打造。围绕信阳毛尖这块“金字招牌”，公司成为集茶叶种植、加工、销售、研发、旅游为一体的农业产业化国家级重点龙头企业。

　　越来越多当地人吃上“茶叶饭”。仅文新茶村，就带动周边10多个村、4000余农户、2万多人受益，茶农户年均增收超过3万元。

近日在河南信阳浉河区，茶农在茶园中劳作。 新华社记者 古一平 摄

近日在河南信阳浉河区，茶农在茶园中劳作。 新华社记者 古一平 摄

　　广东英德构建服务英德红茶全产业链的标准化示范体系，2025年英德红茶综合产值有望突破100亿元；浙江安吉黄杜村通过种植白茶致富后，捐出的“白叶1号”茶苗在贵州、四川、湖南等地茁壮成长……

　　放眼大江南北，一片叶子富了一方百姓的美好画卷徐徐铺展。

　　——一杯好茶蕴藏“科技密码”

　　何谓好茶？围绕一杯好茶，广大茶叶科技工作者创新不停步：

　　育成和推广“中茶108”“保靖黄金茶1号”“中茶302”等多元化茶树新品种，打破茶叶产品同质化的局面；

　　创新绿茶、红茶、乌龙茶、茯砖茶、青砖茶、茉莉花茶特征性香气、滋味定向调控新技术；

　　创新茶叶资源高效利用技术，研制出特色风味速溶茶、功能性固体饮料等多元化茶叶新产品，满足年轻群体消费需求；

　　研发田间作业管理与采摘装备、茶叶在制品在线检测等技术与装备，名优茶机械化加工率达到90%以上，提高效率的同时也节约生产成本……

　　中国农业科学院茶叶研究所副所长王新超告诉记者，茶叶科技将从提升种业创新能力，强化茶叶高效绿色安全生产技术研发，开发多元化、便捷化茶产品等方面发力，更好赋能茶产业发展。

　　——一缕茶香传承中国文化

　　行走在祖国各地，处处能感受到一缕茶香里的深厚文化底蕴：

云南景迈山大平掌古茶林一景（无人机照片，2023年9月14日摄）。新华社记者胡超 摄

云南景迈山大平掌古茶林一景（无人机照片，2023年9月14日摄）。新华社记者胡超 摄

　　云南普洱古茶园与茶文化系统、福州茉莉花与茶文化系统、福建安溪铁观音茶文化系统、福建福鼎白茶文化系统作为茶类遗产，入选全球重要农业文化遗产；

　　武夷岩茶、西湖龙井、黄山毛峰、太平猴魁、碧螺春、安吉白茶、恩施玉露、铁观音、富春茶点等制作技艺成为国家级非物质文化遗产代表性项目；

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　　一缕茶香，也沿着茶马古道和丝绸之路，“飘”向世界。如今，全球已有60多个国家和地区产茶，超过20亿人饮茶。世界三大饮品之一的茶，逐渐成为一个世界性的文化符号。

　　在这个属于茶的节日里，一起品茶吧！

　　策划：陈芳

　　记者：古一平、胡璐

　　新华社国内部出品

(责编：贾文婷、张悦)

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