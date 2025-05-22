新华社北京5月21日电（记者刘杨、袁睿）外交部发言人毛宁21日表示，中方对欧方无理制裁中国企业表示强烈不满、坚决反对。欧方应当停止在对俄经贸合作问题上搞双重标准，停止损害中国企业的合法利益。

当日例行记者会上，有记者问：欧盟和英国20日分别宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，重点针对俄罗斯能源、军事和金融等领域。这次中国和阿联酋公司也被列入制裁名单。请问外交部对此有何评论？欧盟的这种做法是否能促进俄乌和谈？

毛宁表示，中方一贯反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的单边制裁，对欧方无理制裁中国企业表示强烈不满、坚决反对。在乌克兰危机问题上，中方始终致力于劝和促谈，从未向冲突方提供致命性武器，严格管控军民两用物项出口。当前，包括欧美在内的大多数国家都在同俄罗斯开展贸易。中俄企业正常交往合作不应当受到干扰和影响。欧方应当停止在对俄经贸合作问题上搞双重标准，停止损害中国企业合法利益。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。

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