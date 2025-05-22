新华社法国戛纳5月21日电（记者张百慧）“中国电影与全球机遇”圆桌论坛20日在第78届戛纳电影节电影市场主舞台举行。

中方代表在开场致辞时说，今年是中国电影诞生120周年，从影像技术革新到文化深度表达，中国电影走过了波澜壮阔的历程。中国电影拥有持续不断的原创动力，为全球观众讲好中国故事，同时中国具有超大规模的电影市场，为全球电影提供广阔舞台。

欧洲电影发行商圣三一亚洲电影公司曾负责《哪吒2》等中国电影的海外发行工作。该公司执行总监塞德里克·贝雷尔说，中国不仅具备电影制作的强大能力，还从其悠久历史中汲取丰富的创作灵感。他建议加强电影版权交流与联合制作，拓宽中欧合作渠道。

中国导演陈思诚指出，中国电影行业发展需要更多新生力量。他希望帮助青年创作者找准市场定位、专注于创作优秀作品，通过新生代导演的力量进一步拓展中国电影的边界。

论坛嘉宾还围绕中国电影市场走向、电影类型化产业化、中国春节档电影策略、国际合拍合作等议题展开交流。本次活动由中国电影家协会主办，厦门电影节有限公司承办。

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